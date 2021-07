Home Sonstiges Digitaler Impfausweis offiziell EU-weit gestartet

Digitaler Impfausweis offiziell EU-weit gestartet

Nachdem in Deutschland bereits seit längerem der digitale Impfpass existiert, ist dieser heute offiziell in allen EU-Ländern an den Start gegangen. Wie dieser funktioniert und in welchen Ländern er außerdem akzeptiert wird, erfahrt ihr hier.

Mit dem digitalen Impfpass soll laut Medienberichten in erster Linie das Reisen innerhalb der EU erleichtert werden. So sollen etwa die Quarantäne- und Testpflichten bei der Einreise für dessen Inhaberinnen und Inhaber grundsätzlich wegfallen.

Allerdings ist hierbei zu beachten, dass bei einer Verschlechterung der Infektionslage entsprechende Maßnahmen auch für Geimpfte wieder gelten könnten. Ein Beispiel hierfür ist die Einreise aus einem Virusvariantengebiet.

Das Reisen innerhalb des eigenen Landes könnte durch den digitalen Impfausweis ebenfalls erleichtert werden. Ob und welche Lockerungen hier für Geimpfte geltend gemacht werden, entscheidet jedoch jedes Land selbst.

In welchen Ländern wird der digitale Impfpass anerkannt?

Da es sich um eine EU-weite Regelung handelt, kann der QR-Code in allen 27 EU-Ländern gescannt und überprüft werden. Darüber hinaus ist er allerdings auch in Island, Liechtenstein, Norwegen, San Marino, der Schweiz und dem Vatikan gültig. Noch werden in den letzteren drei Ländern die technischen Voraussetzungen hierfür nicht erfüllt, sodass hier eine generelle Umsetzung noch ein wenig mehr Zeit in Anspruch nehmen wird.

Wichtig ist auch, dass der Impfausweis kein offizielles Reisedokument darstellt, sondern immer zusammen mit dem Reisepass oder Personalausweis auf seine Gültigkeit überprüft wird.

Werden die Daten auf internationalen Servern gespeichert?

Zunächst einmal werden Name, Geburtsdatum, Impfdatum, Name des Impfstoffs sowie die Chargennummer im QR-Code gespeichert. Zur Erstellung dieses Codes ist es zwar notwendig, dass diese Daten temporär an das RKI übermittelt werden. Allerdings werden sie anschließen sofort wieder gelöscht.

Sobald der QR-Code mit der App gescannt wurde und dort sichtbar ist, werden diese Daten ausschließlich auf dem Smartphone der Inhaberinnen und Inhaber gespeichert. Auch bei der Überprüfung des Zertifikats, beispielsweise an Flughäfen, werden somit keine Daten auf Server geladen und dort gespeichert.

Ist der Papier-Ausweis weiterhin gültig?

Der normale Impfausweis aus Papier ist wie gewohnt weiterhin gültig und wird von allen EU-Ländern anerkannt. Des Weiteren können Menschen, die noch nicht geimpft wurden, nach wie vor unter Vorlage eines negativen Testergebnisses reisen.

Seit Mitte Juni haben alle Geimpften einen Anspruch darauf, auch einen digitalen Impfausweis kostenlos zu erhalten. Wie und wo dieser ausgestellt wird, erfahrt ihr hier.

