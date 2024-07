Home Apple Die EM 2024: So verpasst du keine Partie

Die EM 2024: So verpasst du keine Partie

Verfasst von Hannes // 1. Juli 2024 um 17:02 Uhr // Apple, Deals, Featured // // 1 Kommentar

Anzeige (was ist das?)

Wir befinden uns bereits mitten in der Europameisterschaft 2024, und die spannendste Phase startet erst. Viele Fans sind aber frustriert: Nicht alle Spiele sind im deutschen Free-TV zu sehen. Keine Sorge, hier zeigen wir dir, wie du trotzdem alle Partien live miterleben kannst.

Mit VPN weltweit auf Streams zugreifen

Um wirklich jedes Spiel der Fußball-Europameisterschaft verfolgen zu können, hast du zwei Optionen: ein zusätzliches Streaming-Abonnement oder den Einsatz eines VPN-Dienstes, um auf ausländische Übertragungen zuzugreifen. In Deutschland übertragen ARD, ZDF und RTL nur jeweils ein Spiel der parallel stattfindenden Gruppenspiele. Wie also kannst du die anderen Spiele sehen?

Ein VPN (Virtual Private Network) kann dir helfen, geografische Beschränkungen zu umgehen. Mit einem VPN kannst du dich virtuell in ein anderes Land versetzen und dortige öffentliche Streams nutzen. Bereits bei den ersten Gruppenspielen hat sich gezeigt, dass viele Spiele im österreichischen Fernsehen zu sehen sind, wenn man per VPN darauf zugreift. Zur Auswahl stehen der ORF und Servus TV, die die Partien im Free-TV streamen. So erhältst du Zugriff auf eine Vielzahl an Kommentatoren und Expertenmeinungen.

Ein VPN bietet zudem zahlreiche andere Vorteile. Es erhöht deine Sicherheit und Anonymität im Netz, schützt dich vor Malware und ermöglicht es dir, Preisunterschiede beim Online-Shopping zu umgehen. Besonders in der jetzigen Urlaubssaison kannst du mit einem VPN beim Reisen bares Geld sparen.

Streaming-Dienste mit VPN günstiger nutzen

Einige Streaming-Dienste sind mit einem VPN kostengünstiger zugänglich. Darüber hinaus kannst du auf ein breiteres Angebot an Filmen und Serien zugreifen, wenn du virtuell in ein anderes Land wechselst.

Ein herausragender VPN-Dienst ist CyberGhost. Normalerweise kostet der Service 11,99 Euro pro Monat. Im sechsmonatigen Abonnement zahlst du 6,99 Euro monatlich. Aktuell gibt es jedoch ein besonders attraktives Angebot: Bei Abschluss eines zweijährigen Abos (plus vier Monate gratis) kostet CyberGhost nur 2,03 Euro pro Monat. Das entspricht einem Rabatt von 83 %. Für 28 Monate zahlst du insgesamt nur 56,84 Euro. Zudem bietet CyberGhost eine 45-Tage-Geld-zurück-Garantie, sodass du ohne Risiko testen kannst.

→ Hier geht’s zum Angebot

Wie funktioniert CyberGhost VPN?

CyberGhost leitet deinen Internetverkehr über einen von über 11.000 Servern in 100 Ländern um – davon mehr als 1.300 in Deutschland. Dies verschleiert deine IP-Adresse und verschlüsselt deinen Datenverkehr. Du kannst deine Identität verbergen und deinen Standort frei wählen, um Geoblocking zu umgehen. So kannst du auch im Urlaub auf deine gewohnten Streaming-Dienste zugreifen. Die 256-Bit AES-Verschlüsselung sorgt dafür, dass du sicher in öffentlichen WLAN-Netzwerken surfen kannst. Zudem benachrichtigt dich der CyberGhost ID Guard, falls deine E-Mail-Adresse bei einem Datenleck offengelegt wird. Ein weiteres großartiges Feature ist der Kill Switch, der dich schützt, falls deine VPN-Verbindung jemals unterbrochen wird. Und nicht zuletzt schützt CyberGhost dich vor aufdringlicher Werbung und Trackern.

Mit einem CyberGhost-Konto kannst du den Dienst auf bis zu sieben Geräten gleichzeitig nutzen. Unterstützt werden alle gängigen Betriebssysteme und Geräte – von Windows, über Android und iOS bis hin zu macOS, SmartTVs und Chrome. Sollte es dennoch Probleme geben, steht dir ein 24/7-Kundenservice in Deutsch, Englisch, Französisch und Rumänisch zur Verfügung.

Mit diesen Tipps und dem richtigen VPN-Dienst verpasst du kein Spiel der Fußball-EM und kannst jedes spannende Match live verfolgen.

Fazit: So bleibst du am Ball

Mit den richtigen Tools und ein wenig Planung verpasst du kein Spiel der Fußball-EM. Ein VPN-Dienst wie CyberGhost ermöglicht es dir, alle Spiele unabhängig von geografischen Beschränkungen zu sehen. Zusätzlich profitierst du von erhöhter Sicherheit und vielen weiteren Vorteilen beim Surfen im Netz. Schnapp dir also dein virtuelles Ticket und genieße jedes spannende Match der EM live! Hol dir hier das zeitlich begrenzte Angebot zur Europameisterschaft!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.