Die EKG-App der Apple Watch hat grünes Licht für zwei weitere Länder erhalten

Die Apple Watch kann bald wohl auch in Japan und Brasilien ein EKG schreiben. Apple hat die Gesundheitsfunktion der Uhr bei den Gesundheitsbehörden der beiden Länder angemeldet und diese haben die Anträge inzwischen durchgewinkt.

Apple wird seine EKG-Funktion der Apple Watch wohl bald in zwei weiteren Märkten zur Verfügung stellen. Kürzlich teilte die brasilianische Gesundheitsbehörde ANVISA in einem Statement mit, dass die EKG-App von Apple jetzt in Brasilien verwendet werden könne. Dies gelte ebenso für die Funktion der Apple Watch zur Identifikation einer unregelmäßigen Herztätigkeit.

Apple Watch-EKG-App kommt wohl bald auch nach Japan

Weiterhin hat die japanische Behörde PMDA die Apple Watch vor kurzem als medizinisches Gerät für den Vertrieb und die Verwendung in Japan zertifiziert, wie aus japanischen Medienberichten hervorging.

Wann genau Apple die EKG-App in den beiden neuen Märkten freischaltet, ist nicht klar. Mit dem letzten Update von watchOS hatte Apple die EKG-App nach Saudi-Arabien gebracht. Inzwischen lässt sich die Einführung der EKG-App in neuen Märkten recht problemlos an, zu Beginn standen vor der Einführung der Funktion etwa in Deutschland viele Fragezeichen.

Apple hatte das Feature der EKG-App auf der Apple Watch erstmals mit der Apple Watch Series 4 eingeführt. Die Funktion war zunächst nur für Nutzer in den USA verfügbar und auch dort hatte Apple lange auf eine Freigabe der Gesundheitsbehörde FDA warten müssen. Für die Zukunft erwarten Beobachter weitere Gesundheitsfunktionen für die Apple Watch wie etwa eine Messung der Sauerstoffsättigung des Blutes.

-----

