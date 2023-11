Home Apple Die Besten, die Schönsten, die Witzigsten – der App Store Award 2023

Die Besten, die Schönsten, die Witzigsten – der App Store Award 2023

Seit einigen Jahren veranstaltet Apple eine Werbeveranstaltung der besonderen Art in zwei Teilen. Es vergibt einen Preis für die besten Apps und nennt zunächst die Finalisten und baut damit die Spannung auf. Etwas später werden die Gewinner bekanntgegeben und es erhält erneut die Aufmerksamkeit des Publikums. In diesem Jahr werden auf diese Weise bekannte Apps wie Duolingo oder DaVinci Resolve geehrt, aber auch eher in einer Nische befindliche wie Tide Guide („Meeresbedingungen in Echtzeit“) oder wirklich schräge wie stitch, bei dem man spielerisch „die meditative Kunst des Stickens“ erfahren darf.

Man kennt weder die Jury, es sind ungenannte „App Store Redakteur:innen“, noch die harten Kriterien für den Preis außer „herausragende Leistung“, „Einfallsreichtum“ und „technische Umsetzung“. So kann man nur mutmaßen, was Apple damit meint, wenn diese Apps „außergewöhnliche Erfahrungen bieten“ und einen „tiefgreifenden kulturellen Einfluss haben“. Hier ein Blick auf die sage und schreibe 40 Finalisten dieses Preises in zehn Kategorien. Die Beschreibungen der Apps sind die Begründungen für die Auswahl durch Apple.

iPhone Apps

AllTrails, indem sie Menschen dabei hilft, immer den für sie passenden Weg in der Natur zu finden.

Duolingo durch die Vermittlung von Wissen an die breite Masse.

Flighty, indem sie Reisenden dabei hilft, pünktlich und stressfrei am Flughafen anzukommen.

iPhone Spiele

Afterplace, durch die Entwicklung eines Retro-Rollenspiels mit intuitiver Steuerung.

Honkai: Star Rail, mit dem Erschaffen eines Weltraumfantasie-Abenteuers mit kinoreifen Animationen.

Vampire Survivors, indem es ein neues Roguelike-Action-Genre inspiriert hat.

iPad Apps

Concepts, durch die Entwicklung innovativer Zeichenwerkzeuge und dynamischer Farbpaletten.

DaVinci Resolve, durch das Ermöglichen einer noch mobileren Videobearbeitung.

Prêt-à-Makeup, indem sie Make-up-Designs für alle Schönheitsliebhaber:innen zum Leben zu erweckt.

iPad Spiele

Eggy Party damit, dass es Nutzer:innen skurrile und fröhliche Erlebnisse bietet.

Lost in Play, indem es eine geradezu bezaubernde Grafik und Gameplay für alle Altersgruppen bietet.

Pocket City 2, dadurch, dass es Spieler:innen dazu einlädt, ihrer Fantasie beim Bauen freien Lauf zu lassen.

Mac Apps

Linearity Curve, mit der Entwicklung innovativer Designwerkzeuge für Pros und angehende Designer:innen.

Photomator, durch die Vereinfachung und Beschleunigung des Workflows bei der Fotobearbeitung.

Portal, indem sie Nutzer:innen in wunderschöne Landschaften und 3D Audio eintauchen lässt.

Mac Spiele

ELEX II, mit der Entführung von Gamer:innen in eine dynamische Science-Fantasy-Welt.

Lies of P damit, dass es exzellentes Gameplay mit einer alternativen Variante eines klassischen Märchens bietet.

Return to Monkey Island damit, dass es auf dem legendären Point-and-Click-Abenteuer aufbaut.

Apple Watch Apps

Planny, da sie Nutzer:innen auf intelligente Weise dabei hilft, den Überblick über ihre Aufgaben zu behalten.

SmartGym, durch Erstellung intelligenter und zielgerichteter Trainingseinheiten für jede Niveau.

Tide Guide, da sie es Liebhaber:innen von Wasser ermöglicht, die Meeresbedingungen in Echtzeit im Blick zu haben

Apple TV Apps

Bugsnax, indem es mit seinem Gameplay Geheimnis und Charme gleichermaßen einfängt.

FitOn, indem es eine Reihe von Trainingserlebnissen mit bekannten Trainer:innen und Prominenten anbietet.

MUBI dadurch, dass sie hochwertiges Kino ins Zuhause der Nutzer:innen bringt.

Apple Arcade Spiele Cityscapes dadurch, dass es Spieler:innen mit einem nachhaltigen und zielgerichteten Ansatz inspiriert.

Hello Kitty Island Adventure dadurch, dass es Spieler:innen auf ein großes Abenteuer mit liebenswerten Kreaturen mitnimmt.

stitch. dadurch, dass es die meditative Kunst des Stickens mehr Anwender:innen zugänglich macht.

Finalisten „Kultureller Einfluss“ balance, indem sie Unterstützung in den Wechseljahren integrativer und für alle zugänglich macht.

Copilot, durch die Vereinfachung der persönlichen Finanzen.

Endling, indem es die Spieler:innen dazu anregt, sich mit ökologischen Auswirkungen zu beschäftigen.

Finding Hannah, indem es mit seinem Gameplay Frauen über Generationen hinweg miteinander verbindet.

How to Say Goodbye, durch die Unterstützung der Nutzer:innen bei der Verarbeitung schwieriger Gefühle.

Pok Pok, indem es Kindern beim Lernen, Erforschen und Experimentieren in einem digitalen Spielzimmer hilft.

Proloquo durch die Unterstützung von Kommunikation ohne Sprache.

Rebel Girls dadurch, dass ihre Gute-Nacht-Geschichten zu einer Entdeckung heldenhafter Frauen verschiedener Epochen einladen.

Too Good To Go, durch ihren Beitrag zur Verringerung der Lebensmittelverschwendung in Restaurants, Bäckereien und Supermärkten.

Unpacking, durch die kunstvolle Gestaltung von beruhigenden Rätsel.

