Die Apple Watch SE 2022: Was ist neu?

Zusammen mit der Apple Watch Series 8 und der funkelnagelneuen Ultra stellte der iPhone-Konzern wie erwartet auch den Nachfolger der Apple Watch SE vor. Die hört schlicht auf den Namen Apple Watch SE 2022 und wir geben ein kurzen Überblick über das Einsteigermodell, das deutlich günstiger ist als die anderen:

Für die Nomenklatur hat sich Apple entschieden, auch bei diesem Modell einfach nur noch die Jahreszahl anzuhängen. Hier gilt es also in nächster Zeit Vorsicht walten zu lassen. Die Apple Watch SE 2022 unterscheidet sich nur in Nuancen von der Series 8. Der neuen SE fehlt auf jeden Fall der Temperatursensor und einige Farben. Auf der Haben-Seite verbuchen wir eine neugestaltete Rückseite und nahezu alle neuen Funktionen wie bei der Series 8. Dazu gehören:

die gleiche CPU wie die Series 8

Crash Detection

Die neuen Bewegungssensoren

Die neue SE wird es in den Farben Silber, Midnight und Starlight geben, die bisherigen Armbänder passen weiterhin.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue Apple Watch SE 2022 kann direkt wie die Series 8 heute im Anschluss der Keynote bestellt werden. Sie kommt in den U.S.A. für 249 Dollar als GPS-Version und für 299 Dollar als Mobilfunk-Version auf den Markt, in Deutschland kostet die GPS-Version 299 Euro und die mit Mobilfunk 369 Euro.

