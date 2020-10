Die AirPods Studio starten vielleicht doch erst im November

Die AirPods Studio starten möglicherweise doch etwas später: Der Status der Massenproduktion lasse wohl keinen Verkaufsstart vor Anfang November zu, heißt es aktuell von Leakern. Allerdings könnte Apple die neuen Kopfhörer natürlich dennoch kommende Woche vorstellen.

Apple werde die neuen AirPods Studio wohl nicht vor November in den Verkauf bringen, das behauptet aktuell der bekannte Leaker Jon Prosser.

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schreibt er, laut Informationen seiner Quellen lasse der Fortschritt der Massenproduktion keine Auslieferung an Apple vor dem 20. Oktober zu. Somit könnte der Verkaufsstart der neuen Kopfhörer frühestens Ende des Monats beziehungsweise Anfang November erfolgen.

Interesting note about AirPods Studio from a source:

“AirPods Studio mass production isn’t complete until October 20th.

I suppose they could still announce them at the October 13th event and ship them at the end of this month or beginning of next.”

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 7, 2020