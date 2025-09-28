Deutsche Telekom kündigt überarbeitete MagentaMobil Young-Tarife an

Die Deutsche Telekom überarbeitet in der Regel einmal pro Jahr ihr Tarifportfolio, ab dem kommenden Oktober dürfen sich die jungen Kunden zwischen 18 Jahren und 28 Jahren über deutlich attraktivere Tarife freuen.

Tarife werden günstiger und bekommen mehr Leistung

Wer zwischen 18 und 28 Jahren ist, kann sich bei der Telekom für einen sogenannten MagentaMobil Young-Tarif entscheiden. Nachdem man diese Tarife erst im Oktober 2024 mit doppeltem Datenvolumen versehen hat, passt man dieses wieder an – und reduziert den Grundpreis, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht:

MagentaMobil M Young: 100 GB Datenvolumen im 5G-Netz, Telefonie- und SMS-Flat alle dt. Netze für 24,95 Euro

MagentaMobil L Young: 200 GB Datenvolumen im 5G-Netz, Telefonie- und SMS-Flat alle dt. Netze für 29,95 Euro

MagentaMobil Unlimited Young: unlimitiertes Datenvolumen im 5G-Netz, Telefonie- und SMS-Flat alle dt. Netze für 42,95 Euro

Nach unten wird das Portfolio mit dem MagentaMobil S Young abgerundet. Dieser wird 19,95 Euro kosten und bietet dafür 30 GB Datenvolumen. Ab dem Young L gibt es eine Multi-SIM kostenfrei, im Unlimited sind es sogar zwei kostenfreie Multi-SIM-Karten. Wichtig zu wissen, alle Preise beziehen sich auf den reinen Tarif ohne Hardware. In allen Young-Tarifen kann zudem kostenfrei von Deutschland in die EU sowie Schweiz, Großbritannien und die Türkei telefoniert werden. Gültig sind die neuen Tarife ab dem 07. OKtober 2025

Reguläre Kunden schauen in die Röhre

Die Ankündigung selbst ist nicht überraschend, denn die Telekom optimiert jedes Jahr über den Sommer ihre Tarife. Ärgerlich ist jedoch, dass die regulären Kunden, also alle über 28 Jahre, weiter noch stärker benachteiligt werden. Sie müssen nicht nur den doppelten Preis zahlen, sie bekommen pro Tarif auch 50% weniger Datenvolumen. Überdies kostet jede Multi-SIM mindestens 5 Euro extra.