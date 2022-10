Home Apps Deutsche Bahn stellt Next DB Navigator in den App Store

Die Deutsche Bahn arbeitet aktiv daran, die Digitalisierung ihrer Angebote auf Vordermann zu bringen. Nach dem Start des neuen Web-Portals folgt nun die dazugehörige App, die auf der Infrastruktur von Vento aufbaut – die bis zu 5x leistungsfähiger als die aktuelle IT-Landschaft sein soll.

Next DB Navigator

Die neue App hört auf den Namen Next DB Navigator und übernimmt den Look des neuen Web-Portals. Auf beiden Plattformen ist die Navigation somit deutlich leichter und komfortabler. Außerdem unterstützt die App endlich den Dark Mode. Kunden können ihren Login vom DB Navigator einfach übertragen, die Bahncard und unter Umständen die Rechnungsadresse müssen noch einmal neu hinterlegt werden. Die neue App integriert zudem das Fahrkartenangebot anderer europäischer Länder wie Italien, Frankreich, Schweiz, Österreich und Tschechien. Die App inkludiert zudem die regionalen Ticket-Angebote und ermöglicht es, die dafür notwendigen Fahrkarten des regionalen Verkehrsverbund hier zu erwerben.

Ab sofort verfügbar und einige Einschränkungen

Die neue App ist ab sofort im App Store erhältlich, es gibt aber einige Einschränkungen. So können im Next DB Navigator nur die Apps hinterlegt werden, die hier oder über das gleichnamige Web-Portal erworben worden sind. Im DB Navigator gekaufte Tickets lassen sich hier nicht hinterlegen. Außerdem sind nicht die Tickets aller deutschen Nachbarländer inkludiert, so lassen sich aktuell Tickets für den polnischen und dänischen Zugverkehr noch nicht buchen.

