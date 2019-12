Der Mac Pro lässt sich traumhaft gut reparieren

Eine so gute Note hatte schon lange kein Apple-Produkt mehr bekommen: Im Teardown von iFixit erhielt der neue Mac Pro neun von zehn möglichen Punkten in Sachen Reparierbarkeit. Nur kleine Abzüge trübten das gute Ergebnis.

Apple kann es noch, gut reparierbare Geräte anzubieten: Zugegeben, es kommt nicht völlig überraschend, denn immerhin war der Mac Pro ja mit dem Versprechen angekündigt worden, modular zu sein und sich leicht umbauen zu lassen, dennoch ist die Begeisterung, die die iFixit—Mitarbeiter an den Tag legten, als sie den neuen Rechner erstmals auseinandernahmen, beeindruckend. Der Mac Pro macht bei der Reparierbarkeit fast alles richtig, urteilten die Reparaturspezialisten. Apple setzt weitestgehend auf branchenübliche Standards bei den verbauten Komponenten und Schnittstellen. Bauteile wie Arbeitsspeicher oder PCI-Karten lassen sich so ohne Probleme austauschen.

Erleichtert werden Umbauarbeiten auch durch im Gehäuse angebrachte aussagekräftige Markierungen, zudem stellt Apple Anleitungen zum Umbau bereit. Benötigt werde für viele Umbauarbeiten nur Standardwerkzeug. Dass es dann doch nicht für die Höchstpunktzahl gereicht hat, liegt an einer Ausnahme.

Die SSD lässt sich nicht selbst wechseln

Eine Ausnahme bildet hier die SSD, die kann der Nutzer nicht in Eigenregie wechseln und das liegt an ihrer Kopplung an Apples T2-Chip, eine Eigenentwicklung, die unter anderem auch die Sicherheit der Rechner verbessert, indem sie etwa eine Hardwareverschlüsselung für die Laufwerke bereitstellt und am MacBook die Fingerabdrücke sicher speichert. Hier setzt Apple nicht auf branchenübliche Bauteile und eine Reparatur kann nur vom zertifizierten Support erledigt werden. Wenn der Nutzer diesen Umstand im Hinterkopf hat und seine SSD von Anfang an in der gewünschten Größe ordert, kann er anschließend den Rest der Maschine nach eigenen Wünschen konfigurieren.

