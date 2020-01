Der Mac Pro ist ab sofort auch als Rack-Version erhältlich

Apple bietet den Mac Pro jetzt auch in einer Rack-Version zum Einbau in einen Serverschrank. Wer diese Variante einsetzen möchte, muss noch ein wenig drauf zahlen. Einen Rack-Mac gab es seit 2011 nicht mehr.

Apple hat eine weitere Version des Mac Pro im Apple Online Store bereitgestellt. Der Profirechner kann ab sofort auch in einer Version zum Einbau in ein Server-Rack bestellt werden.

Auf diese Version hatten die Kunden etwas waren müssen, es ist auch schon eine ganze Weile her, dass es einen Mac für den Schrank bei Apple zu kaufen gab. 2011 war die letzte solche Konfiguration vom Markt genommen worden.

Der Mac Pro im Rack kostet etwas mehr

Wer den Mac Pro in der Einbauversion kaufen möchte, zahlt ein wenig mehr als für die Basiskonfiguration. Während es den Mac Pro regulär ab 6.499 Euro bei Apple gibt, zahlt man für die Rack-Version 7.199 Euro. Diese Basiskonfiguration kommt mit einem achtkernigen Intel Xeon W-CPU, der auf 32 GB Arbeitsspeicher zurückgreifen kann. Eingebaut ist ferner eine Radeon Pro 580X-GPU. Die Bausätze zum Einbau in ein Server-Rack werden separat geliefert. Eine solche Nutzung ist natürlich nicht für den typischen Mac Pro-Anwender interessant, der zumeist Grafiker oder Videoproduzent ist. Der Mac Pro kommt dort in einen Serverschrank, wo eine extrem schnelle Netzwerkanbindung eine kritische Größe ist.

In Rechenzentren könnte der Mac Pro ebenfalls nun wieder vermehrt zum Einsatz kommen, wo er dann von Kunden gemietet werden kann.

