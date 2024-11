Home Apps Der Facebook Messenger unterstützt jetzt Siri-Anrufe, HD-Video und Videomails

Meta hat einige Verbesserungen für seinen Facebook Messenger per Update ausgeliefert. Die App unterstützt jetzt HD-Videoanrufe. Außerdem können Nutzer nun Anrufe auch per Siri einleiten.

Der Facebook Messenger hat zuletzt ein größeres Update erhalten: Die App unterstützt nun Videoanrufe in HD. Im WLAN ist diese Einstellung standardmäßig aktiviert, per Mobilfunk lässt sie sich optional in den Einstellungen aktivieren.

Zudem können Nutzer nun auch Siri bitten, einen Anruf zu tätigen, dazu muss Siri aufgefordert werden, die gewünschte Person per Facebook Messenger zu kontaktieren.

Auch Sprach- und Videonachrichten bei Abwesenheit

Schon länger unterstützt der Facebook Messenger auch Sprachnachrichten, nun können Nutzer aber auch Nachrichten in Ton und auch Bild hinterlassen, wenn ein Anruf nicht angenommen wird, Facetime bietet eine vergleichbare Funktion.

Zudem werden Hintergrundgeräusche in Anrufen nun herausgefiltert und die Stimme verstärkt, das bieten andere Tools teils schon länger an, dazu zählen vor allem professionelle Workspace-Lösungen, aber auch für iPhone-Telefonate lässt sich die Stimmisolierung einschalten.

Später soll der Facebook Messenger dann noch KI-Hintergründe für Videoanrufe bekommen. Hier findet ihr weitere Details zu den jüngsten Neuerungen.

-----

