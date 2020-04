DEAL: Amazons Kindle Unlimited zwei Monate gratis

Amazon sorgt dieser Tage für eine tolle und kostenfreie Abwechslung. Ihr bekommt Kindle Unlimited für satte 60 Tage kostenfrei! Alle infos gibt es jetzt.

Kindle Unlimited kostenfrei

Neben den bereits bestehenden Angeboten von Amazon hat der Versandgigant nun auch seine Lese-Flatrate mit einem interessanten Angebot versehen. Ab sofort lässt sich Kindle Unlimited für zwei Monate kostenfrei ausprobieren.

->>Zum Kindle Unlimited DEAL

Da dieser Dienst sonst 9,99€ pro Monat kostet, spart ihr also 19,98€ bei rechtzeitiger Kündigung ein. Es gibt allerdings einen Haken an der Sache: Nur Kunden, die diesen Dienst bisher nicht kostenfrei in Anspruch genommen haben, können auf das Angebot zugreifen. Hier dazu einmal die Angebotskonditionen:

Kindle Unlimited Angebots-Nutzungsbedingungen

• Die Nutzung des Angebots erfordert ein Amazon.de-Konto.

• Alle bestehenden Kindle Unlimited-Abonnenten mit kostenlosen Testversionen oder kostenpflichtigen Mitgliedschaften sowie solche Kunden, die in den vergangenen 12 Monaten bereits Kindle-Unlimited Angebote oder den kostenlosen Gratiszeitraum zu Beginn Ihrer Mitgliedschaft wahrgenommen haben, können von dieser Werbeaktion ausgeschlossen sein.

• Das Angebot unterliegt den Amazon.de Kindle Unlimited Nutzungsbedingungen, sowie den allgemeinen Geschäftsbedingungen.

• Sie ermächtigen uns, Ihre Kreditkarte nach Ablauf des Angebots mit 9,99 € / Monat zu belasten, bis Sie Ihre Kindle Unlimited Mitgliedschaft kündigen.

• Sie können Ihr Abonnement jederzeit kündigen, indem Sie www.amazon.de/kucentral besuchen und Ihre Einstellungen anpassen.

• Das Angebot beschränkt sich auf eins pro Kunde und Amazon-Konto.

• Das Angebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden.

• Das Angebot ist nicht übertragbar und darf nicht weiterverkauft werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

• Für diese Promotion ist kein Gutschein erlaubt.

• Wenn Sie gegen eine dieser Bedingungen verstoßen, wird das Angebot ungültig.

Was bekommt ihr?

Mit dem Angebot erhaltet ihr unbegrenzten Zugriff auf über 1 Mio. E-Books, eine Auswahl an wechselnden E-Magazinen sowie Tausenden von Hörbüchern, die ihr auf zahlreichen Geräten genießen könnt.

->>Zum Kindle Unlimited DEAL

