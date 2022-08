Home Deals Deal-Alarm: MacBook Air 2022 in der Basisausstattung zum aktuellen Bestpreis

Verfasst von Patrick Bergmann // 23. August 2022 um 19:40 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Auf der WWDC22 stellte Apple neben den neuen Betriebssystemen auch neue Hardware vor: Das MacBook Pro 13″ 2022 und das MacBook Air 2022, die beide mit dem M2 ausgestattet werden. Das neue MacBook Air in der kleinen Ausstattung gibt es gerade rund 13% günstiger.

MacBook Air 2022

Apple spendierte dem MacBook Air 2022 ein komplettes Redesign, die ikonische Keilform ist Geschichte. Dafür gibt es aber MagSafe 3, mit 13,6″ ein leicht größeres Display mit 500 Nits Helligkeit und Notch und besagten M2. Dafür erhöhte Apple aber auch deutlich den Preis, rund 1500e werden dafür fällig. Wer mit der kleinen SSD von 256 GB und der langsameren Lese- und Schreibgeschwindigkeit (1,5 Gbit/s) leben kann, kann aktuell rund 200 Euro sparen:

Wichtiger Hinweis, das Angebot gilt nur in der Farbe Space Grau. Wer eine andere Farbe will, muss tiefer in die Tasche greifen

