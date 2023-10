Home Apps DB Navigator unterstützt endlich Apple Pay

DB Navigator unterstützt endlich Apple Pay

Verfasst von Patrick Bergmann // 16. Oktober 2023 um 20:02 Uhr // Apps // // 4 Kommentare

Erst vor rund anderthalb Wochen hat die Deutsche Bahn ein wichtiges Update für den DB Navigator bereitgestellt und damit klar gemacht, dass der Next Navigator nicht kommen wird. Nun lässt sich das nächste Update laden, was eine kleine, aber feine Änderung in Sachen Bezahlmöglichkeiten mit sich bringt.

Fahrkarten lassen sich endlich mit Apple Pay bezahlen

Über das eingangs angesprochene Update haben wir andieser Stelle berichtet, nun schieben die Macher Version 24.3.1 nach. Die wichtigste Änderung findet sich in den Einstellungen wieder. Im Reiter „Profil“ im Menüpunkt „Zahlungsmittel“ kann nun Apple Pay als Zahlungsmittel hinterlegt werden:

Hier muss man anschließend den Haken bei „Bevorzugtes Zahlungsmittel“ auf grün gesetzt werden, dann ist Apple Pay die erste Zahlungsoption. Vielen iPhone-Kunden dürfte das gut gefallen, lässt sich so beispielsweise PayPal endlich ablösen.

App noch mit Verbesserungspotenzial

Die neue Optik ist deutlich übersichtlicher gestaltet, was positiv vermerkt wurde. Allerdings geht das zulasten der Funktionalität. Beispielsweise lassen sich die gekauften Fahrkarten nicht in das Wallet auf dem iPhone übertragen. Auch die App für die Apple Watch ist ersatzlos gestrichen worden. Gleiches gilt für Haptic Touch. Die Deutsche Bahn muss hier also dringend nachbessern, das dahinterliegende System schafft jedoch die grundlegende Voraussetzung.

