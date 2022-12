Home Apps DaVinci Resolve kann nun auch auf dem iPad (Pro) genutzt werden

Verfasst von Patrick Bergmann // 26. Dezember 2022 um 12:34 Uhr // Apps // // 1 Kommentar

Spätestens mit dem M1 im iPad ist das Tablet aus Cupertino von der Rechenleistung ebenbürtig mit dem Mac. Es kränkelt an der Software bzw. den verfügbaren Apps. So ist Final Cut Pro X nach wie vor nur für macOS erhältlich. Doch in diese Lücke stößt nun DaVinci Resolve von Blackmagic Design und ist auch passend zu unserem aktuellen Gewinnspiel.

DaVinci Resolve

Zur Vorstellung des neuen iPad Pro mit M2 kündigte Blackmagic Design an, seine bewährte und in Hollywood äußerst beliebte Videoschnitt-Software DaVinci Resolve auf das iPad zu bringen – und wir verlosen ja gerade ein aktuelles iPad. Hier könnt ihr übrigens daran teilnehmen. Zurück zur Software, die komplett für das iPad optimiert wurde. Das Userinterface unterstützt die Multitouch-Technologie sowie den Apple Pencil der zweiten Generation und bietet Unterstützung für Schnitt- und Farbseiten, die Zugang zu DaVincis Bildtechnologie, Farbfinish-Tools und den neuesten HDR-Workflows bieten. Dabei werden die Dateiformate H.264, H.265, Apple ProRes und Blackmagic RAW unterstützt. Die so erstellten Dateien können direkt über die iCloud oder über einen externen Datenträger, der via USB-C angeschlossen wird, exportiert werden.

Es braucht mindestens das iPad Pro 2018

Der Entwickler betont, dass DaVinci Resolve für das iPad für den M1 bzw. M2 entwickelt und optimiert wurde. Man bietet auch eine Abwärtskompatibilität an, hier muss jedoch das iPad Pro von 2018 mit dem A12 Bionic vorhanden sein. Damit gehen allerdings einige Einschränkungen daher, so ist unter anderem die Auflösung auf Full HD beschränkt.

Preise und Verfügbarkeit

DaVinci Resolve lässt sich kostenfrei im iOS App Store laden und bietet dann eine Basisfunktionalität an. Will man jedoch die gesamte Software ausreizen, ist der In-App-Kauf fällig. Dieser kostet einmalig 114,99€. Das ist mehr als fair, schließlich handelt es sich hier um eine hervorragende Software, die vor allem von Profis eingesetzt wird.

