GEWINNSPIEL: Wir verlosen ein iPad Pro M2 2022 – Frohe Weihnachten!

Liebe Apfelpage Leser und Leserinnen, danke für eure Treue in diesem Jahr. Danke für eure Geduld mit unserer neuen App, euer Vertrauen in unsere Arbeit und das Verfolgen unseres Online Magazins. Trotz breiter Auswahl entscheidet ihr euch immer wieder für uns. Dafür gibt es zum Jahresabschluss ein besonderes Gewinnspiel, wir verlosen zusammen mit Readly ein iPad Pro 2022, das neuste seiner Generation. Wir haben es hier für euch getestet. Teilnehmen ist denkbar einfach, und so geht’s!

Apfelpage & Readly: 1 Monat Gratiszugang für iPhone & iPad

Alle Teilnehmer des Gewinnspiels bekommen von uns 1 Monat gratis Readly → Hier geht es zum Angebot

Perfekt für euer neues iPad: Wer gerne Qualitätsmedien in Form von Zeitungen und Magazinen liest, kennt Readly. Mit nur einem Abo lesen Nutzer der App satte 6.000 unterschiedliche Magazine und Zeitungen aus der ganzen Welt, davon über 1.000 aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Vom TIME Magazin über WELT, NZZ bis hin zu Technik-Magazinen wie MacLife, CHIP, Connect. Bei Readly kommen auch eure Hobbys nicht zu kurz: AutoBild, HiFi-Ratgeber, Uhrenmagazine oder die SPORT BILD. Bei Readly lest ihr alle neusten und alten Ausgaben unlimitiert mit der nativen iPad- und iPhone-App oder im Browser. Inklusive Offline-Funktion, Textsuche und mit 5 Profilen für die ganze Familie nutzbar. Apfelpage-Leser bekommen heute exklusiv die Chance, Readly für 1 Monat gratis zu nutzen. Ohne Bindung, ohne Kosten, ohne Risiko. Perfekt, um über die Feiertage ein bisschen zu lesen! Hier geht es zum Angebot.

Gewinnspiel: So nehmt ihr teil

Ihr kennt uns, bei Apfelpage gibt es keine komplizierten Gewinnspiele, bei denen ihr drei Instagram-Seiten und fünf Newsletter abonnieren müsst. Zur Teilnahme kommentiert ihr ganz einfach unter diesem Artikel. Fertig. Gerne könnt ihr schreiben, ob ihr Readly bereits verwendet oder welche Funktion von Readly eure Lieblingsfunktion ist. Hier nochmals alles Wichtige zusammengefasst:

Zu gewinnen : iPad Pro 2022 mit M2 und 128 GB im Wert von 1.050,- Euro

: iPad Pro 2022 mit M2 und 128 GB im Wert von 1.050,- Euro Teilnahme : Kommentar unter diesem Artikel

: Kommentar unter diesem Artikel Regeln : Doppelte Teilnahmen werden ausgeschlossen, Freischaltung der Kommentare dauert bis zu 24h

: Doppelte Teilnahmen werden ausgeschlossen, Laufzeit: 1 Woche, bis Silvesterabend um 23 Uhr

Danke an unseren Sponsor: Readly – jetzt 1 Monat gratis

Mit einem Readly-Abo lest ihr 6.000 internationale Magazine und Zeitungen, davon über 1.000 aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Vom TIME Magazin über WELT, NZZ bis hin zu MacLife, CHIP oder AUTO und SPORT BILD. Die App liefert Offline-Downloads, Volltext-Textsuche und 5 Profile für die ganze Familie. Über die Feiertage ein bisschen lesen? Mit Readly geht das gratis! Apfelpage-Leser bekommen Readly für 1 Monat geschenkt. Ohne Bindung, ohne Kosten, ohne Risiko. Bei Nichtgefallen kündigt ihr einfach wieder. Hier geht es zum Angebot.

Frohe Weihnachten und viel Glück

Wir wünschen euch erneut frohe Weihnachten. Euch, euren Familien und allen, die euch wichtig sind. Genießt die Feiertage und allen jenen, die arbeiten müssen, eine besinnliche Zeit.

Lukas, Roman und das ganze Apfelpage Team

-----

