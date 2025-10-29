Das Warten hat ein Ende: Apple plant wohl OLED-Displays für weitere Geräte

OLED-Displays gelten in der Unterhaltungselektronik als das Maß der Dinge, bisher setzt Apple die Technologie jedoch recht sparsam ein. Lediglich das iPhone und das iPad Pro verfügen über entsprechende Bildschirme, doch das soll sich bald ändern.

Wie Bloomberg berichtet, will Apple in naher Zukunft weitere Geräteklassen mit OLED-Displays ausstatten. Den Anfang soll das iPad mini im kommenden Jahr machen. Wir berichteten heute bereits über Apples Pläne, sein kleinstes Tablet 2026 wasserfester zu machen. Das iPad Air wird 2026 wohl noch auf LCD setzen, soll 2027 dann aber an der Reihe sein.

MacBook Pro 2026 mit großem Update

Große Sprünge erwarten wir beim MacBook Pro. Das M5-Update aus dem Herbst 2025 ist etwas verhalten ausgefallen, anders wird das im kommenden Jahr sein. Für den Herbst 2026 steht dem Vernehmen nach ein MacBook Pro mit M6, OLED-Display, Dynamic Island und eigenem Mobilfunk in den Startlöchern. Sogar von einem Touchscreen war in jüngster Vergangenheit die Rede.

Bis 2027 dürfte Apple dann all seine iPhones, iPads und Macs mit OLED-Technologie ausgestattet haben – vermutlich mit Ausnahme des iPhone 17e und seinen Nachfolgern.