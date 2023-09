Home Sonstiges Das seht ihr bei Paramount+ im Oktober 23

Das seht ihr bei Paramount+ im Oktober 23

In knapp anderthalb Wochen ist Oktober und als Zuschauer von bewegten Bildern hat man nun endlich wieder die Qual der Wahl. Die neue Saison der NFL hat begonnen, diese Woche ist der erste Spieltag in der Gruppenphase der Champions League und am Ende des kommenden Monats ist bereits Halloween – damit kommen wir zu den Neuinhalten bei Paramount+

Die Neuzugänge bei Paramount+

Unverkennbar ist der Themenschwerpunkt bei den Neuzugängen das Horror-Genre. Wenig verwunderlich, da, wie erwähnt, am 31. Oktober Halloween ist. Anbei einmal die Auflistung der Neuzugänge:

Ab dem 05. Oktober

Bargain (Thriller-Serie) – Staffel 1

(Thriller-Serie) – Staffel 1 Louis Tomlinson: All Of Those Voices (Doku)

Ab dem 06. Oktober

PAW Patrol: Mighty Pups – Die Super-Hunde (Kids)

Ab dem 07. Oktober

Friedhof der Kuscheltiere: Bloodlines (Horror)

Ab dem 11. Oktober

Anything for Fame (Doku)

Ab dem 12. Oktober

Grusel, Grauen, Gänsehaut (Horror-Serie) – Staffel 1-2

Ab dem 13. Oktober

Frasier (Comedy-Serie) – Staffel 1

Ab dem 14. Oktober

Low Tide (Drama)

Ab dem 19. Oktober

The Burning Girls (Thriller-Serie) – Staffel 1

(Thriller-Serie) – Staffel 1 South Park Event #5 (Comedy)

Ab dem 20. Oktober

Die Patrick Star Show (Serie) – Staffel 1

Ab 21. Oktober

Brady’s Ladies (Comedy)

Ab dem 27. Oktober

Le Stade – Ein Rugbyteam auf Erfolgskurs (Doku-Serie) – Staffel 2

(Doku-Serie) – Staffel 2 Paddingtons Abenteuer (Serie) – Staffel 3

(Serie) – Staffel 3 Monster High (Serie) – Staffel 1

Ab dem 28. Oktober

Fellow Travelers (Drama-Serie) – Staffel 1

Ab dem 31. Oktober

Winnie the Pooh: Blood and Honey (Horror)

Filme ohne konkretes Datum

Ergänzend dazu listet Paramount+ weitere Filme aus dem Horrorgenre auf, die im Laufe des Monats ohne konkretes Veröffentlichungsdatum verfügbar sein werden. Dazu zählen:

„Carrie – Des Satans jüngste Tochter“

„Die Körperfresser kommen“,

„Chucky – Die Mörderpuppe“

„Das Schweigen der Lämmer“,

„Misery“,

„Rain Man“,

„Natürlich blond“ (1+2)

„Zwei Weihnachtsmänner“

Leider immer noch Stereo und nur Full-HD

Am Katalog arbeitet Paramount+ so langsam, aber sicher. Von der technischen Ausstattung lässt sich dies nicht sagen. Im Gegensatz zu den amerikanischen Kunden bietet man hierzulande nach wie vor nur Full-HD und Stereoton an. Das ist knapp neun Monate nach Marktstart dann doch eher enttäuschend. Paramount+ kostet monatlich 7,99 Euro oder alternativ 79,99 Euro als Jahresgebühr. Die App lässt sich auf allen relevanten Plattformen herunterladen. Wer sich unschlüssig ist, kann den Dienst für 7 Tage kostenfrei ausprobieren.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!