Das seht ihr bei Netflix im November 2025

Morgen ist Halloween, tags darauf wird Allerheiligen gefeiert – jenseits von Bayern ist das schlichtweg auch der 01. November und damit der erste Tag des neuen Monats. Damit kommen wir auch zu den Neuzugängen bei Netflix, die erfolgreichste Serie wird in der finalen Staffel ausgestrahlt.

Das sind die Neuzugänge

Die Rede ist natürlich von der Erfolgsserie „Stranger Things“, die Ende November mit der finalen Staffel anläuft. Insgesamt finden knapp 60 neue Inhalte den Weg in den Streamingkatalog. Sofern verfügbar, haben wir die Originalbeschreibung inkludiert:

Die neuen Dokus

Ab dem 04. November

Leanne Morgan: Unspeakable Things: Von Erfolgsrezepten für eine lange Ehe bis hin zu Experimenten mit CBD – Leanne Morgan plaudert mit ihrem Südstaaten-Charme aus dem Nähkästchen.

Ab dem 10. November

MARINES: Diese fesselnde Militär-Dokuserie begleitet die 31. Expeditionseinheit der US-Marine bei ihren riskanten Kampfübungen im Pazifik.

Ab dem 12. November

Geiselnahme live: Der Fall Eloá Pimentel: Diese fesselnde Dokumentation beleuchtet den Fall einer Jugendlichen, die in einer der schockierendsten Geiselnahmen in der Geschichte Brasiliens von ihrem Ex-Freund entführt wurde.

Being Eddie: Vom Teen-Comedian zur Hollywood-Legende: Eddie Murphy blickt in dieser starbesetzten Doku mit schonungsloser Ehrlichkeit und Humor auf seine einmalige Karriere im Showbiz zurück.

Ab dem 14. November

Lefter: Die Geschichte der Fußballlegende Ordinarius: Auf seinem Weg zum Erfolg muss ein Fußballstar Vorurteile und innere Unruhen bewältigen. Basiert auf dem Leben der türkischen Legende Lefter.

Ab dem 17. November

Selena y Los Dinos: Das Erbe einer Familie: Noch nie gezeigtes Filmmaterial und hautnahe Interviews feiern das Leben und Vermächtnis der mexikanisch-amerikanischen Musikikone Selena Quintanilla und ihrer Familienband.

Ab dem 19. November

Der Fall Nathan Carman: Die dramatische Rettung eines jungen Mannes auf See führt in dieser Doku-Krimiserie zu Vorwürfen, er habe zwei Mitglieder seiner wohlhabenden Familie aus Neuengland ermordet.

Ab dem 21. November

ONE SHOT with Ed Sheeran: Ein Sänger. Eine Stadt. Eine Aufnahme. In diesem bahnbrechenden Musikerlebnis in Echtzeit begeistert Ed Sheeran die Straßen New Yorks mit seinen größten Hits.

Ab dem 24. November

Missing: Dead or Alive?: Staffel 2: Eine junge Frau verschwindet mitten in der Nacht, ein Mann ohne irgendeine Spur: In dieser schaurigen True-Crime-Serie untersuchen Ermittler*innen neue Fälle.

Ab dem 28. November

The Stringer: Wer steckt hinter dem Foto?: Woher stammt das ikonische Foto aus dem Vietnamkrieg? Diese Dokumentation untersucht die Urheberschaft eines Bildes, das eine ganze Ära geprägt hat.

Neue Comedy

Ab dem 06. November

The Vince Staples Show: Staffel 2: Als sein Onkel, ein Football-Star, stirbt, begibt sich Vince auf eine bizarre, lustige und gelegentlich unheimliche Odyssee durch seine komplizierte Lebensgeschichte.

Die neuen Kinder-Inhalte

Ab dem 01. November

Paddington 2: Paddington möchte Tante Lucy ein antikes Buch zum Geburtstag schenken, doch aufgrund eines Missverständnisses wird er beschuldigt, es gestohlen zu haben.

Ab dem 03. November

Dr. Seuss: Die Schnipfen: Auf einer Insel voller Strände entsteht in diesem liebevollen Musical-Special aus der Welt von Dr. Seuss eine unerwartete Freundschaft zwischen zwei jungen Schnipfen.

Ab dem 05. November

Die Gangster Gang: Aller Anfang ist böse: Wie ist die Gangster Gang überhaupt ins Gaunergeschäft eingestiegen? Diese amüsante Prequelserie, die vor den erfolgreichen Filmen spielt, liefert die Antwort.

Ab dem 13. November

Unicorn Academy: Kapitel 4: Ein mysteriöses Geheimnis lauert! Als die Wintersonnwendfeier schiefgeht, kommen die Saphire zur Hilfe – und entdecken die wahre Bedeutung des Feiertags.

Die neuen Serien

Ab dem 01. November

S.W.A.T. Staffel 7

Ab dem 05. November

Heweliusz: Nach einem schrecklichen Fährunglück sucht der dienstfreie Kapitän nach Antworten und Gerechtigkeit für die Verunglückten – und die Hinterbliebenen.

Einfach Alice: Da Alice sich nicht entscheiden kann, heiratet sie heimlich zwei Männer – einen berühmten Schriftsteller und einen ehemaligen Pfarrer. Doch wie lange wird das gut gehen?

Ab dem 06. November

Death by Lightning: Diese Serie handelt von James Garfield, der aus einfachen Verhältnissen zum 20. Präsidenten der USA aufstieg, und seinem Mörder Charles Guiteau.

Ab dem 07. November

As You Stood By: Zwei von ihren Männern missbrauchte Frauen planen als letzten Ausweg Mord, bis ihre Pläne durch einen unerwarteten Besuch vereitelt und ihre Welt erschüttert wird.

Ab dem 12. November

Mrs. Playmen: In dieser Serie, die auf wahren Ereignissen beruht, führt eine schwangere Frau nach dem Verrat ihres Mannes ein Erotikmagazin, das im Rom der 70er Jahre zu einem Symbol der Selbstbestimmung wird.

Selling The OC: Season 4: Unter der Sonne Südkaliforniens gedeihen Gerüchte und Rivalitäten: Drei Neulinge vergiften die Stimmung in der Agentur und stellen Freundschaften auf den Prüfstand.

Ab dem 13. November

Delhi Crime: Staffel 3: Die Suche nach der vermissten Mutter eines verletzten Babys führt zu einer groß angelegten Untersuchung des Menschenhandels in Indien. Dies wird zum größten Fall in Madam Sirs Karriere, da sie sich mit der skrupellosen Menschenhändlerin Meena auseinandersetzen muss.

Had I Not Seen the Sun: Als eine junge Frau einen berüchtigten Serienmörder für einen Film interviewt, enthüllt seine Vergangenheit ein Netz aus Trauma und gebrochenem Herzen.

Last Samurai Standing: Ein Leben, ein Punkt. Shujiro spielt ein tödliches Spiel mit, bei dem es für Morde Punkte gibt. Wer wird der letzte Samurai sein, der diesen finsteren Plan überlebt?

Ab dem 14. November

Der Kristallkuckuck: Eine junge Ärztin will mehr über ihr Spenderherz erfahren und kommt in einen kleinen Bergort, wo die Menschen seit Jahrzehnten von mysteriösen Tragödien geplagt werden.

Ab dem 20. November

Jurassic World: Die Chaostheorie: Staffel 4: Die Freundschaft der glorreichen Sechs ist gefährdet, als sie versuchen, Dinosaurier zu retten, riesige Probleme zu lösen – und am Leben zu bleiben.

Undercover im Seniorenheim: Staffel 2: Charles begibt sich undercover auf einen Unicampus, wo die Verdächtigen so unberechenbar sind wie die Hinweise. Die Ermittlungen gestalten sich als unerwartet persönlich.

Ab dem 27. November

Stranger Things 5: Teil 1: Das Militär hat Hawkins abgeriegelt und die Jagd auf Elf intensiviert. Doch die Freunde haben nur ein Ziel: Vecna finden und den Alptraum ein für alle Mal beenden.

Die neuen Filme

ab dem 01. November

Georgias Gesetz: Eine überforderte Mutter hat genug von den Mätzchen ihrer ungezogenen Tochter und lässt die Teenagerin daher fortan bei ihrer strengen Großmutter in Idaho leben.

Ab dem 07. November

Frankenstein: Guillermo del Toros Neuinterpretation von Mary Shelleys Klassiker über einen brillanten Wissenschaftler und das Wesen, das durch seine monströse Ambition zum Leben erweckt wird.

Groom & Two Brides: Obgleich Adam allergisch auf Liebe reagiert, ist er plötzlich sowohl mit der Tochter seines Chefs als auch seiner Jugendliebe verlobt. Was für ein Chaos!

Mango: Eine ehrgeizige Hotelierin und ihre trotzige Tochter reisen nach Málaga, wo sie in einer idyllischen Mangoplantage genau das finden, wonach sie sich gesehnt haben.

Ab dem 10. November

September 5 – The Day Terror Went Live: In diesem Drama nach historischen Begebenheiten überträgt ein US-Fernsehteam live, als Athleten bei den Olympischen Sommerspielen 1972 als Geiseln genommen werden.

Ab dem 12. November

Dynamite Kiss: Eine alleinstehende Frau, die vorgibt Mutter zu sein, um einen Job zu ergattern, verliebt sich ausgerechnet in ihren Teamleiter.

Ab dem 13. November

Tee Yai: Born To Be Bad: Bangkok, 1980er: Ein gerissener Dieb inszeniert gewagte Raubüberfälle und verblüfft so die Behörden und die Öffentlichkeit, bis ihm ein Polizist auf die Schliche kommt.

Ab dem 14. November

Ich – Einfach unverbesserlich 3: Als Gru es nicht schafft, einen einstigen Kinderstar und aktuellen Superschurken zu verhaften, verliert er zwar seinen Job, gewinnt jedoch ein Familienmitglied hinzu.

In Your Dreams – Im Traum ist alles möglich: Zwei Geschwister reisen in die irrwitzige Welt ihrer eigenen Träume, um sich vom Sandmann die perfekte Familie zu wünschen.

Ab dem 15. November

IF: Imaginäre Freunde: Nachdem ein junges Mädchen bei ihrer Großmutter einzieht, entdeckt sie, dass imaginäre Freunde echt sind und sie neue Kinder finden müssen, bevor man sie vergisst.

Ab dem 17. November

Last Christmas: Obwohl Kate als Weihnachtselfe arbeitet, glaubt sie nicht an den Zauber des Festes. Das ändert sich, als der charmante Tom in ihr Leben tritt.

Ab dem 19. November

Champagne Problems: Eine ehrgeizige Managerin reist von den USA nach Paris, um bis Weihnachten eine Champagnermarke zu übernehmen – und verliebt sich in den charmanten Erben des Hauses.

Ab dem 21. November

Train Dreams: Ein Holzfäller führt ein ruhiges, würdevolles Leben, während er in einer Zeit monumentaler Veränderungen im Amerika des frühen 20. Jahrhunderts Liebe und Verlust erlebt.

Ab dem 26. November

Jingle Bell Heist – Der große Weihnachtsraub: Zwei angehende Diebe tun sich zusammen, um an Heiligabend ein Londoner Kaufhaus auszurauben. Als Gefühle aufkommen gestaltet sich der Raubüberfall komplizierter als gedacht.

Die Vorkosterinnen

Ab dem 28. November

Left-Handed Girl: Als eine Mutter und ihre beiden Töchter nach Taipeh ziehen, um dort einen Nachtmarktstand zu eröffnen, stoßen sie auf Herausforderungen und Geheimnisse, die den Zusammenhalt der Familie bedrohen.

Die neuen Reality-Inhalte

Ab dem 15. November

Jake Paul vs. Tank Davis: Jake Paul trifft in einem Mega-Box-Event, präsentiert von Most Valuable Promotions, auf Gervonta „Tank“ Davis – live aus dem Kaseya Center in Miami.

Ab dem 25. November