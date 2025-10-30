BREAKING: Erwartungen übertroffen – Apple glänzt mit Q4-Zahlen

Apple hat am Donnerstag seine Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal veröffentlicht und dabei die Erwartungen der Analysten übertroffen. Zudem gab das Unternehmen eine starke Prognose für das laufende Dezemberquartal ab.

CEO Tim Cook erklärte gegenüber CNBC, dass der Gesamtumsatz im aktuellen Quartal, das im Dezember endet, im Jahresvergleich um 10 bis 12 Prozent steigen dürfte. Cook betonte, Apple sei zuversichtlich in seiner Prognose – vor allem aufgrund der äußerst positiven Resonanz auf die neuen iPhone-17-Modelle, die im September auf den Markt gekommen seien und laut ihm „außergewöhnlich gut“ angenommen würden.

Die Q4-Bilanz liefert auch erste, wenn auch noch nicht sehr tiefgreifende, Aufschlüsse darüber, wie gut die iPhone 17-Familie bei den Käufern ankommt. Zuletzt hatte die Börse Apple wiederentdeckt und immensen Optimismus in den Aktienkurs eingepreist.

So sind die Quartalszahlen ausgefallen

EPS: 1,85 $ vs. 1,77 $ erwartet

1,85 $ vs. 1,77 $ erwartet Umsatz: 102,47 Mrd. $ vs. 102,24 Mrd. $ erwartet

So haben sich Apples wichtigste Geschäftsbereiche im Vergleich zu den Erwartungen entwickelt:

iPhone-Umsatz: 49,03 Mrd. $ vs. 50,19 Mrd. $ erwartet

49,03 Mrd. $ vs. 50,19 Mrd. $ erwartet Mac-Umsatz: 8,73 Mrd. $ vs. 8,59 Mrd. $ erwartet

8,73 Mrd. $ vs. 8,59 Mrd. $ erwartet iPad-Umsatz: 6,95 Mrd. $ vs. 6,98 Mrd. $ erwartet

6,95 Mrd. $ vs. 6,98 Mrd. $ erwartet Umsatz aus „Other Products“: 9,01 Mrd. $ vs. 8,49 Mrd. $ erwartet

9,01 Mrd. $ vs. 8,49 Mrd. $ erwartet Service-Umsatz: 28,75 Mrd. $ vs. 28,17 Mrd. $ erwartet

Analysten, die von LSEG befragt wurden, rechneten bislang mit einem Umsatz von 132,31 Milliarden US-Dollar im Dezemberquartal und einem Gewinn je Aktie von 2,53 US-Dollar. Apples eigene Prognose übertrifft diese Erwartungen deutlich. Bei einem Wachstum von rund 11 % gegenüber dem Dezemberquartal des Vorjahres würde der Umsatz demnach etwa 137,97 Milliarden US-Dollar betragen.

Cook begründete das starke Vertrauen in die Prognose mit der hervorragenden Resonanz auf die neuen iPhone-17-Modelle, die im September vorgestellt wurden und laut ihm „außergewöhnlich gut“ ankommen.

„Wenn wir uns die bisherigen Ergebnisse und die Reaktionen der Verbraucher auf unser starkes iPhone-Lineup ansehen, dann sind wir sehr zufrieden“, sagte Cook. „Auch die Besucherzahlen in unseren Stores sind im Jahresvergleich deutlich gestiegen – wir spüren weltweit eine große Begeisterung.“

Im Anschluss folgt ebenfalls wie üblich der Conference Call mit Tim Cook, der sich den Fragen der Analysten stellt, hier zu verfolgen. Relevante Aussagen lest ihr bei uns morgen Vormittag.