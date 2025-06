Das seht ihr bei Disney+ im Juli 2025

Der Sommer ist endgültig angekommen, das Wetter ist fantastisch. Ideal, um an den See oder ans Meer zu fahren. Im Meer lauern jedoch jede Menge Gefahren. Einer der gefährlichsten Räuber ist hierzulande eher nicht anzutreffen, hat aber dank Hollywood leider einen zweifelhaften Ruf – die Rede ist vom weißen Hai. Vor 50 Jahren brachte Steven Spielberg den Kassenschlager ins Kino und Disney+ benutzt das Jubiläum als Aufhänger.

Die Liste der Neuheiten

Der Film mit Roy Scheider in der Hauptrolle hat nichts von seiner Faszination verlören, jedoch dem Ruf der Tiere nachhaltig geschadet. Der Streamingdienst nutzt den Anlass nun, um dem Zuschauer mit diversen Dokus das Tier näherzubringen. Das ist aber auch schon das Highlight, die anderen Zugänge sind eher dürftig. Doch macht euch selbst ein Urteil davon:

Ab dem 02. Juli

The Great North – Staffel 5 (Batch 1)

– Staffel 5 (Batch 1) Schmugglern auf der Spur – Staffel 7

– Staffel 7 Micky & Ich (Shorts) – Staffel 3

Ab dem 04. Juli

Vorsicht bissig: Die wildesten Hai Videos der Welt

Der Strand der Haie mit Anthony Mackie: Golfküste

Baby-Haie vor New York

Die größten Tigerhaie der Welt

Ab dem 06. Juli

Haie hautnah mit Bertie Gregory

Ab dem 09. Juli

Not her first Rodeo – Staffel 1

– Staffel 1 Shifting Gears – Staffel 1

Ab dem 11. Juli

Der weiße Hai: Die Geschichte hinter dem Blockbuster

ZOMBIES 4

Ab dem 16. Juli

BULLET/BULLET – Staffel 1 (Batch 1)

– Staffel 1 (Batch 1) Low Life – Staffel 1

– Staffel 1 Transformers

Transformers – Die Rache

Transformers 3: Die dunkle Seite des Mondes

Transformers: Ära des Untergangs

Transformers 5: The Last Knight

Bumblebee

Ab dem 17. Juli

The Secret Lives of Mormon Wives – Reunion Special

Ab dem 23. Juli

Washington Black – Staffel 1

– Staffel 1 Bob’s Burgers – Staffel 15 (Batch 1)

– Staffel 15 (Batch 1) Danni Lowinski – Staffel 1

– Staffel 1 Danni Lowinski – Staffel 2

– Staffel 2 Danni Lowinski – Staffel 3

– Staffel 3 Danni Lowinski – Staffel 4

– Staffel 4 Danni Lowinski – Staffel 5

– Staffel 5 Gordon Ramsay: Uncharted – Staffel 4

Ab dem 30. Juli

Die Landarztpraxis – Staffel 1

– Staffel 1 Die Landarztpraxis – Staffel 2

– Staffel 2 Die Landarztpraxis – Staffel 3

Preisschraube ordentlich angezogen

Als Disney+ startete, wurde in Deutschland gerade der erste Corona-Lockdown verhängt und dementsprechend schnell schossen die Abonnentenzahlen in die Höhe. Das lag auch am vergleichsweise günstigen Preis von 6,99 Euro pro Monat oder 69,99 Euro pro Jahr. Für diesen Preis bekommt man heute nur noch das werbefinanzierte Abo. Will man den gleichen Funktionsumfang von damals auch heute nutzen, muss man 13,99 Euro pro Monat oder 139,99 Euro pro Jahr investieren – damit hat sich der Preis eigentlich verdoppelt. Unserer Meinung nach sind die Transformers-Filme und die Serie „Danny Lowinski“ die einzigen Highlights – und das ist dann doch etwas dünn.