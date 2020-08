Das ist neu: iConnectHue mit Update auf 4.2

Wer sich für ein HomeKit-fähiges Smart Home entscheidet, kommt beim Thema Beleuchtung nur schwer an Philips Hue vorbei. Und wer sich mit Philips Hue beschäftigt, stößt irgendwann auch auf die App iConnectHue, die im Gegensatz zur originalen Hue-App einfach deutlich mehr Möglichkeiten hinsichtlich Einstellungen und weitergehender Konfigurationen anbietet.

Neu in Version 4.2 – der Wochenend-Modus

Eines dieser cleveren Features wurde nun mit dem gerade veröffentlichen Update der App auf Version 4.2 eingeführt: Der sogenannte Wochenend-Modus. Hierbei lassen sich unter Berücksichtigung von Geofencing verschiedene Schalter und Sensoren noch individueller einstellen.

Auf diese Weise kann ein Schalter oder ein Bewegungssensor an Wochentagen anders agieren als am Wochenende. Gerade für Bewegungssensoren bietet sich das an, an Samstagen und Sonntagen muss es ja nicht gerade die Flutlichbeleuchtung sein.

Tippt man nun auf die drei Punkte neben dem Zubehör-Namen in den Einstellungen des gewünschten Schalters oder Bewegungssensors, lassen sich bei iConnectHue sogar noch mehr Möglichkeiten entdecken – man kann so nämlich auch festlegen, welcher Wochentag zur eigenen Woche und welcher Wochentag zum eigenen Wochenende gehört.

Nur für Abonnenten kostenfrei – oder Einmalkauf

Da der Mehraufwand für diese Funktion doch etwas aufwendiger war, ist das neue Feature nur für Abonnenten in der Basis- oder Pro-Version zugänglich. Immerhin bietet der Entwickler für alle übrigen Kunden einen Einmalkauf dieser Funktion an. Dieser liegt bei einmalig 2,29 und kann direkt in der App freigeschaltet werden.

Da sich dank der App und der Touchlink-Funktion auch Hue-Lampen der zweiten Generation so recht mühelos einbinden lassen, ist diese App in unseren Augen Pflicht für alle Hue-Fans.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!