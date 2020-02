Das iPhone in China kann bei sinkenden Smartphoneverkaufszahlen im letzten Jahr punkten

Apple hat im Januar deutlich weniger iPhones in China verkauft als im Vormonat. Dennoch stehen die Zeichen für Apple mit Blick auf das ganze Jahr recht gut. Während die Smartphoneverkäufe in China zuletzt nachgaben, konnte das iPhone sich sogar leicht verbessern.

Aktuelle Entwicklungen des Smartphonemarktes in China enthalten für Apple gute und weniger gute Nachrichten. Zu den aus Sicht Apples fraglos ungünstigeren Entwicklungen zählt der Umstand, dass zuletzt deutlich weniger iPhones in China verkauft wurden als zuvor. Im Januar sank der Absatz in Apples zweitwichtigstem Markt für das iPhone um 28% im Vergleich zum Vormonat, wie Analysten bei UBS berechneten. Das Minus fiel damit stärker aus als normalerweise für diese Jahreszeit üblich, berichtet zuletzt die Agentur Bloomberg. Hintergrund sind die dämpfenden Wirkungen des sich in China rasch ausbreitenden Corona-Virus auf die chinesische Konjunktur. Sie sind auch der Grund für eine Gewinnwarnung Apples, die das Unternehmen zuletzt ausgesprochen hatte, Apfelpage.de berichtete. Die Situation in China sei derzeit so unberechenbar, dass man in Cupertino nach Revision der Geschäftsziele für Q2 2020 keinen neuen Umsatzausblick ausgegeben hatte.

iPhone stärker in schwächerem Markt

Aufs Jahr gesehen steht das iPhone aber gut da: Während der Smartphonemarkt in China im letzten Jahr um rund 37% einbrach, konnte das iPhone sich im Vergleich zum Vorjahr sogar um rund 5% steigern, das ermittelt Bloomberg anhand von Zahlen zum Verkauf von Smartphones der China Academy of Information and Communications Technology.

Apple hofft in seiner letzten Notiz an Investoren, dass sich die Auswirkungen des Corona-Virus im kommenden Quartal nicht mehr auf die Bilanzen niederschlagen werden, ob die Hoffnung erfüllt wird, bleibt abzuwarten.

