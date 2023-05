Home Deals Das E-Book der Woche „Schwestern vom Ku´damm: Jahre des Aufbaus“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 20. Mai 2023 um 16:54 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Der Mai ist nicht nur der Wonnemonat, er ist auch der Monat, der politisch uns zwei entscheidende Ereignisse bescherte. Das Dritte Reich kapitulierte, beendete somit den 2. Weltkrieg und noch im selben Monat wurde die Bundesrepublik gegründet. Dieser kleine Exkurs soll euch auf das aktuelle E-Book der Woche einstimmen.

Wirtschaftswunder, Kaufrausch, Träume in Pastell – drei Schwestern und ein Kaufhaus am Ku’damm.

Berlin im Mai 1945: Es ist die Stunde Null, die Stadt liegt ebensoin Trümmern wie die Seelen der Menschen. Auch das Kaufhaus Thalheim am Ku’damm ist zerstört. Fassungslos stehen die drei Schwestern Rike, Silvie und Florentine vor der Ruine des einst so stolzen Familienunternehmens. Doch Rike, die Älteste, hat einen Traum: Sie will das Kaufhaus wieder aufbauen und mit raffinierten Stoffen und neuesten Modekreationen Farbe in das triste Nachkriegsberlin bringen. Nach der Währungsreform scheint es tatsächlich aufwärts zu gehen, die Menschen hungern nach Konsum und schönen Dingen. Doch die neuen Zeiten bringen neue Probleme. Als ein dunkles Geheimnis zutage tritt, das ein unrühmliches Licht auf das Kaufhaus und seine Geschichte wirft, müssen die Schwestern erkennen, dass die Vergangenheit noch immer lebendig ist…

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 Euro zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

