Apple entwickelt offenbar mehrere neue Modelle des Apple Pencil. Im kommenden Jahr könnten zwei neue Versionen vorgestellt werden. Der Launch könnte mit der Präsentation des nächsten iPad Pro zusammenfallen.



Apple arbeitet offenbar an zwei neuen Versionen des Apple Pencil, die voraussichtlich gemeinsam mit der nächsten Generation des iPad Pro im kommenden Jahr vorgestellt werden. Das berichtet der Bloomberg-Journalist Mark Gurman.

Demnach entwickelt Apple sowohl einen Nachfolger des Apple Pencil mit USB-C-Anschluss als auch eine neue Generation des Apple Pencil Pro. Weitere Details zu den Geräten nennt der Bericht bislang nicht.

Was soll neu sein im nächsten Apple Pencil?

Als mögliche Neuerung gelten überarbeitete Batteriesysteme. Hintergrund sind kommende EU-Vorgaben, die den Austausch von Akkus in elektronischen Geräten erleichtern sollen. Gurman vermutet deshalb, dass die neuen Eingabestifte mit einer Konstruktion ausgestattet werden könnten, die einen einfacheren Batteriewechsel ermöglicht. Ob die Akkus tatsächlich vom Nutzer selbst ausgetauscht werden können, geht aus dem Bericht jedoch nicht hervor.

Zu möglichen Änderungen am Design oder zu neuen Funktionen liegen derzeit keine Informationen vor.

Der aktuelle Apple Pencil mit USB-C wurde im November 2023 eingeführt. Der Apple Pencil Pro folgte im Mai 2024 und brachte unter anderem eine Druckgeste, haptisches Feedback sowie Unterstützung für die Funktion „Wo ist?“ mit.

Die neuen Apple-Pencil-Modelle werden voraussichtlich zusammen mit den nächsten iPad-Pro-Modellen im Laufe des kommenden Jahres vorgestellt. Eine offizielle Bestätigung von Apple steht bislang aus.