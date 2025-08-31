Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Inselmord“ für 1,99 Euro mitnehmen

Der Sommer neigt sich so langsam dem Ende zu und damit endet auch die Urlaubssaison. Laut diversen Statistiken machen die Deutschen immer öfter Urlaub im eigenen Land, mit der Nord- und Ostsee haben wir ja auch ein gewisses maritimes Flair. Blöd nur, wenn ein Mord die Idylle trübt und damit kommen wir zum E-Book der Woche.

Das E-Book der Woche

Die Tote vom Strand

An einem frühen Morgen Anfang Juni wird auf der Halbinsel Mönchgut eine weibliche Leiche entdeckt. Die fünfundzwanzigjährige Svenja ist offenbar erdrosselt worden. Kommissarin Romy Beccare steht vor einem Rätsel. Wo ist das Motiv? Die junge Frau ist nach Rügen gekommen, um sich einen Job zu suchen. Erst als klar wird, dass Svenja vor sieben Jahren schon einmal mit ihrer Schulklasse auf der Insel war, findet sich eine Spur. Damals ist eine Klassenkameradin erst verschwunden und dann ermordet aufgefunden worden – ganz in der Nähe von Mönchgut. Ermittlerin Romy Beccare und ein spektakulärer Fall, der nicht nur Rügen in Aufruhr versetzt.

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

