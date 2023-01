Home Deals Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Der Keller“ für 1,99 Euro einsammeln

Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Der Keller“ für 1,99 Euro einsammeln

Verfasst von Patrick Bergmann // 22. Januar 2023 um 10:53 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Es muss nicht immer Netflix und Co. sein. Ab und hilft auch mal ein gutes und spannendes Buch, um vom stressigen Alltag Abstand zu gewinnen. Spannung ist dabei genau das richtige Stichwort, denn Apple hat einen Thriller als E-Book der Woche am Start.

Das E-Book der Woche

Hannah und Heiko sind glücklich verheiratet und freuen sich auf ihr erstes Kind. Da erreicht Hannah der Hilferuf ihres Vaters: Ihre Mutter sei depressiv und selbstmordgefährdet. Trotz ihrer Schwangerschaft fliegt Hannah in die Toskana, wo ihre Eltern ein Ferienhaus besitzen. Im Flugzeug lernt sie einen charmanten Herrn kennen, der sie zum Abendessen in seinen Palazzo einlädt. Seitdem gibt es von Hannah kein Lebenszeichen mehr. Ihre Familie ist vollkommen verzweifelt, und auch die Polizei ist ratlos. Denn Hannah ist nicht die letzte junge Frau, die in der Toskana spurlos verschwindet.

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 Euro zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

