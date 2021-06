Home Apps Corona-Warn-App erhält Update für digitalen Impfausweis

Die Corona-Warn-App hat ein weiteres Update erhalten. Diesmal ist eine vergleichsweise wichtige Aktualisierung eingetroffen: Sie erlaubt es den Nutzern, ihren Corona-Impfstatus in der App einzutragen und bei Bedarf vorzuzeigen. Diese Funktion war von den Machern der App bereits im Vorfeld angekündigt worden.

Die Corona-Warn-App wurde erneut aktualisiert. Die Anwendung liegt jetzt in der Version 2.3.2 vor und das jüngste Update bringt eine vergleichsweise große Neuerung: Von nun an ist es den Anwendern möglich, ihren Corona-Impfstatus in der App zu verwalten.

Erhalten Nutzer der App ihre in der Regel zwei Corona-Impfungen, können sie diese in die App eintragen. Nachdem sie die zweite Impfung erhalten haben, können die Nutzer dieser Funktion letztlich ihren Corona-Impfschutz auch digital nachweisen.

Zwei Wochen Wartezeit nach der zweiten Impfung bis zur Anzeige des vollständigen Impfschutzes

Nachdem Nutzer ihre zweite Impfung erhalten haben, dauert es noch 14 Tage, bis die App den vollständigen Impfschutz anzeigt. Mit ihm sind bei höherem Fallaufkommen von Covid-19-Infektionen die Wiederherstellung verschiedener Freiheiten im öffentlichen Leben verbunden.

Die Entwickler der Corona-Warn-App (Affiliate-Link) von Deutscher Telekom und SAP schreiben zu dem Update:

Mit diesem Update stellen wir Ihnen neben Fehlerbehebungen auch neue und erweiterte Funktionen zur Verfügung.

Sie können jetzt Ihre Impfzertifikate in der App hinzufügen und per QR-Code vorweisen. 14 Tage nach der letzten Impfung zeigt die App den vollständigen Impfschutz an.

