Verfasst von Roman van Genabith // 3. Februar 2022 um 06:32 Uhr // Apps // Gesundheit // Kommentare deaktiviert für Corona-Warn-App erhält Update für bessere Statistik

Die Corona-Warn-App bietet mit einem weiteren Update einige neue Funktionen. Die Neuerungen zielen in dieser Aktualisierung vor allem auf die Bereiche Statistik und Verwaltung. Nach wie vor kann es beim Nachweis etwa von 2G+ zu Problemen kommen.

Die Corona-Warn-App hat ein weiteres Update erhalten. Die Anwendung wurde zuletzt auf die Version 2.17.1 aktualisiert. Mit diesem Update wurden einige statistische Features in Zusammenhang mit dem Einblick in den Impffortschritt ergänzt, darüber hinaus gibt es Neuerungen in Bezug auf die Social Media-Möglichkeiten der Anwendung.

Das ist neu in der Corona-Warn-App 2.17.1

Die Macher der Corona-Warn-App (Affiliate-Link) von Deutscher Telekom und SAP haben die folgenden Anmerkungen zur Veröffentlichung der Aktualisierung auf die Version 2.17.1 notiert:

– Die Hinweise und Vorgehensweise bei einem positiven Testergebnis wurden überarbeitet.

– Neben den Statistiken für mindestens einmal geimpfte und vollständig geimpfte Personen, finden Sie jetzt auch die Anzahl der Personen, die eine Auffrischimpfung erhalten haben.

– Wenn Sie über die Corona-Warn-App auf dem Laufenden bleiben und sich mit anderen austauschen wollen, können Sie unseren Social-Media-Kanälen folgen. Sie finden jetzt auf der Startseite unter „Mehr“ einen Social-Media-Link.

– Jedes Element, dass in den Papierkorb verschoben wird, wird nach 30 Tagen endgültig gelöscht. Dieses Löschdatum wird jetzt für jedes Element angezeigt.

Nach wie vor kann es zu Irritationen kommen, wenn mit den Impfzertifikaten der App ein 2G+-Nachweis erbracht werden soll, dieser wird noch immer nicht korrekt angezeigt.

