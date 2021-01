Home Apps Corona-Spiel darf nicht in den App Store: Entwickler klagt bei EU wegen Wettbewerbsbeeinträchtigung

Corona-Spiel darf nicht in den App Store: Entwickler klagt bei EU wegen Wettbewerbsbeeinträchtigung

Weil es ein Spiel, das die Corona-Pandemie zum Thema hat, nicht in den App Store lassen wollte, sieht sich Apple einer weiteren Klage wegen Wettbewerbsbeeinträchtigung gegenüber: Der Entwickler Florian Mueller ruft die EU-Kommission auf, den Fall seiner abgelehnten App zu untersuchen. Wie sich diese verhalten wird, ist unklar.

Apple hat sich möglicherweise eine weitere Untersuchung wegen einer möglichen Beeinträchtigung des freien Wettbewerbs in seinem App Store eingefangen. Urheber ist Florian Mueller, ein deutscher Entwickler. Seine App “Corona Control Game” wurde von Apple nicht in den App Store gelassen, auch Google lehnte die Aufnahme der Anwendung in den Google Play Store ab.

Wie nun die Agentur Reuters meldet, hat Müller sich an die EU-Kommission gewandt: Er sieht seine App zu Unrecht vom App Store ausgeschlossen.

Apple und Google lassen nur offizielle Apps der Gesundheitsbehörden zu

Die Ablehnung der App von Müller ist kein Einzelfall, schon zuvor beklagte ein amerikanischer Entwickler die Zurückweisung einer App, die freilich einen etwas ernsteren Hintergrund hatte. Diese sollte dabei helfen, eine genauere Übersicht über Symptome und Verlauf der Erkrankung an Covid-19 zu gewinnen. Apple und Google teilen aber einen gemeinsamen Standpunkt: Beide Anbieter lassen nur offizielle Apps der nationalen Gesundheitsbehörden in den App Store.

Apple reagierte auf die jüngsten Vorstöße Müllers auch dementsprechend. Gegenüber der Agentur Reuters verwies man darauf, Apps mit einem Unterhaltungs- oder Spiele-Charakter in Zusammenhang mit Corona grundsätzlich zurückzuweisen. Wie sich die EU-Kommission in der Sache verhalten wird, ist nicht klar. Übrigens hat Müller seine App zwischenzeitlich umbenannt: Unter dem neuen Namen „Viral Days“ passierte sie problemlos den Aufnahmeprozess beider Stores.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!