Controller für HomeKit ist in Version 8.1 verfügbar: das ist neu

2026 soll ein spannendes Jahr für HomeKit werden. Gerüchten zufolge will Apple eigene Hardware dafür auf den Markt bringen. Bleibt nur zu hoffen, dass die offizielle Home-App ebenfalls mal grundlegend überarbeitet wird. So ist noch immer keine Backup-Funktion vorhanden. Eine Lücke, die Controller für HomeKit bestens ausfüllt und kurz vor Jahresabschluss gibt es noch einmal ein wichtiges Update.

Controller für HomeKit 8.1 ist nun verfügbar

Die App wurde erst vor wenigen Wochen in Version 8 fast generalüberholt, nun gibt es dafür zum Ausklang des Jahres das erste größere Update. Damit wurde weiteres Feintuning betrieben, wie die Release-Notes verraten:

Virtuelle Zuständ: Füge virtuelle Zustände hinzu und nutze sie workflowübergreifend – als Auslöser, Bedingung, Schritt oder Stop-Ereignis. Setze sie per Kurzbefehle oder URL. Ideal für Anwesenheits-erkennung, Urlaubsmodus oder das Überschreiben von Bewegungs-meldern.

Thermostat-Steuerung für mehr Geräte: Die Thermostat-steuerung unterstützt jetzt noch mehr Geräte, darunter das beliebte Aqara-Thermostat. Komfort war noch nie so einfach.

Stabilität und Fehlerbehebungen: Farbtemperaturen in Szenen funktionieren wieder korrekt, Probleme nach dem Hauswechsel werden besser angezeigt, Lokalisierungen wurden überarbeitet und vieles mehr unter der Haube verbessert.

Preise und Verfügbarkeit

Das Update ist für alle Bestandskunden kostenfrei. Mit dem Release von Version 6 wurde jedoch erheblich an der Preisschraube gedreht. Mit 99,99 Euro für die Lifetime-Pro-Lizenz gehört die App zu den teureren Optionen im App Store, alternativ kann man die App auch für 39,99 Euro pro Jahr abonnieren. Leider ist die Chart-Funktion an das Abo gekoppelt. Die einfache Jahreslizenz kostet nur 19,99 Euro

-> CONTROLLER FOR HOMEKIT

Offen gestanden tun wir uns da schwer, die App weiterhin uneingeschränkt zu empfehlen. Wer nur Interesse am FAQ hat, der sollte einen Blick auf HomeDevice werfen. Nach wie vor ist die App einen Blick wert und ein Groß der Funktionen lässt sich weiterhin kostenfrei nutzen.