Controller für HomeKit 9: KI hält Einzug

Apples Home-App entwickelt sich seit Jahren eher im Schneckentempo – und die WWDC26 zeigte keine allzu großen Ambitionen von Apple, dies zu ändern. Bis dahin füllen Drittanbieter die Lücken, und einer der ambitioniertesten unter ihnen meldet sich gerade mit einem großen Versionssprung zurück: Controller für HomeKit ist in Version 9 erschienen.

Das sticht besonders heraus

Hinter der App steht Entwickler Yannick, und das Update hat einen klaren Anspruch: das eigene Smart Home nicht nur zu verwalten, sondern wirklich zu durchdringen – visuell, analytisch und automatisiert.Zwei Features verdienen besondere Aufmerksamkeit. Zum einen die neue Controller AI: Wer eine Automation oder einen Workflow anlegen möchte, beschreibt das Ganze einfach in normaler Alltagssprache – die App übersetzt das dann selbstständig in eine funktionierende Regel. Das klingt fast zu bequem, ist aber genau die Art von Einstiegshürde, die viele bisher vom Tüfteln mit Automationen abgehalten hat. Zum anderen der Floor Plan: Mit dem LiDAR-Sensor eines iPhones oder iPads lassen sich detaillierte Grundrisse des eigenen Zuhauses erstellen. Geräte können dann direkt über diesen Plan gesteuert werden – eine Darstellung, die intuitiver kaum sein könnte und die Apple selbst bis heute nicht bietet. Anbei alle neuen Features im Überblick:

Controller AI

Beschreibe eine Szene, Automation oder einen Workflow in Alltagssprache – Controller baut sie für dich.

Floor Plan

Erstelle detaillierte Grundrisse deines Zuhauses mit dem LiDAR-Sensor deines iPhones oder iPads und steuere deine Geräte direkt über den Floor Plan.

Charts

Sieh, wie sich dein Apple Home im Laufe der Zeit verändert. Charts in Controller für HomeKit zeigen, wie sich Werte wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Batteriestand verändern – über alle Geräte und Marken hinweg.

Komplexe Automationen

Nutze erweiterte Auslöser und Bedingungen für maßgeschneiderte Automationen, die perfekt auf deine Bedürfnisse abgestimmt sind.

Workflows

Optimiere deinen Alltag mit benutzerdefinierten Workflows, die weit über die Apple Home-Funktionen hinausgehen.

Benachrichtungen

Erstelle eigene Benachrichtigungen, um über wichtige Ereignisse in deinem Zuhause informiert zu bleiben.

Backups

Sichere dein Setup und stelle es bei Bedarf einfach wieder her.

Intelligente Ordner

Organisiere deine Geräte und Automationen mühelos über intelligente Ordner mit benutzerdefinierten Filtern.

Setup-Codes

Speichere dene HomeKit- und Matter-Codes sicher in der App, sodass sie immer griffbereit sind und nie verloren gehen

Wartung

Behalte den Überblick über dein Setup, erkenne schnell, welche Batterien ausgetauscht werden müssen, welche Geräte nicht erreichbar oder welche Automationen fehlerhaft sind.

Logs

Überwache alle Aktivitäten und Änderungen in deinem Smart Home

Widgets

Steuere deine Geräte schneller und einfacher mit praktischen Widgets oder springe schnell in deinen Floor Plan.

Preise und Verfügbarkeit

Das Update ist für alle Bestandskunden weiterhin kostenfrei verfügbar. Mit dem Release von Version 6 wurde jedoch erheblich an der Preisschraube gedreht. Mit 99,99 Euro für die Lifetime-Essentials-Lizenz gehört die App zu den teureren Optionen im App Store, alternativ kann man die App auch für 39,99 Euro pro Jahr abonnieren. Leider ist die Chart-Funktion an das Abo gekoppelt.

-> CONTROLLER FOR HOMEKIT

Offen gestanden tun wir uns da schwer, die App weiterhin uneingeschränkt zu empfehlen. Wer nur Interesse am FAQ hat, der sollte einen Blick auf HomeDevice werfen. Nach wie vor ist die App einen Blick wert und ein Großteil der Funktionen lässt sich weiterhin kostenfrei nutzen.