Bob Iger: Apple und Disney sprachen über Fusion

Der ehemalige Disney-CEO Bob Iger hat sich nach seinem endgültigen Abschied von der Unternehmensspitze zu seiner Amtszeit geäußert. In einem neuen Interview verriet er dabei ein bemerkenswertes Detail: Disney und Apple haben ernsthaft über eine Fusion verhandelt.

Der zweifache Disney-CEO hat in einem ausführlichen Porträt der Financial Times über seine Strategien, vergangene Deals und auch über unverwirklichte Pläne gesprochen. Neben einer fast abgeschlossenen Übernahme von Twitter gab es offenbar noch weitaus ambitioniertere Pläne: Eine Fusion mit Apple.

Konkrete Gespräche kamen ins Stocken

Iger bezeichnete den möglichen Zusammenschluss beider Konzerne als „wahrhaft transformativ und gleichwertig“. Laut dem Bericht der FT gab es dazu nicht nur interne Überlegungen bei Disney, sondern auch konkrete Gespräche mit Apple. Auf die Frage, warum der Deal nie zustande kam, hatte Iger eine simple Antwort: „Nun ja, Apple zeigte nicht allzu viel Interesse.“

Bereits in seinen Memoiren hatte Iger zuvor spekuliert, dass eine Fusion von Disney und Apple höchstwahrscheinlich stattgefunden hätte, wenn Apple-Mitbegründer Steve Jobs nicht so früh verstorben wäre. Jobs war bis zu seinem Tod der größte Einzelaktionär von Disney, nachdem Iger Pixar von ihm gekauft hatte.

Heute sind Apple und Disney Konkurrenten im Streaming-Geschäft. Mit Apple TV und Disney Plus versuchen beide Unternehmen, ein Stück vom großen Streaming-Kuchen abzubekommen. Gemeinsam wären die Chancen, sich gegen Netflix, Amazon Prime und Co zu behaupten, sicherlich größer gewesen. Nun will der baldige Apple-CEO John Ternus Apple TV neuen Schwung verleihen.