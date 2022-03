Home Apps Controller for HomeKit nun in version 5.12 verfügbar: Das ist neu

So zufrieden wir auch mit HomeKit sind, so oft ärgern wir uns über die Home-App. Die ist nicht schlecht, lässt aber hier und da einige Einstellungen und Bedienoptionen vermissen. Deshalb gibt es eine bunte Auswahl an Drittanbieter-Apps, zu denen auch Controller for HomeKit aus Deutschland zählt. Die Macher haben nach längerer Zeit endlich wieder ein Update bereitgestellt.

Controller for HomeKit

Controller for HomeKit haben wir hier schon öfters erwähnt, die App ist ziemlich beliebt. Nach dem letzten Update im November steht nun mit Version 5.12 das erste Update für das Jahr 2022 bereit. Anbei einmal die Release-Notes aus dem App Store:

Widgets

Die Steuerung deines Zuhauses soll mühelos sein. Du willst nicht nach einem Weg suchen, etwas zu tun; du willst es einfach machen. Umso schneller, desto besser. Mit Widgets bringst du HomeKit auf deinen Homescreen. Mit ihnen hast du deine wichtigsten Szenen, Workflows und Kameras immer griffbereit oder kannst schneller auf Controller für HomeKit-Funktionen zugreifen.

URL-Schema

Widgets nutzen unser URL-Schema, um auf HomeKit-Funktionen zuzugreifen. Wir haben beschlossen, das Schema zu veröffentlichen, damit du es auch nutzen kannst. Das heißt, du kannst Links wie controllerforhomekit://v1/rooms erstellen. Wenn du darauf klickst, öffnet sich Controller für HomeKit und zeigt deine Raumübersicht an. Es gibt noch viel mehr, was das Schema kann.

Verbesserte intelligente Ordner

Wir haben die intelligenten Ordner noch hilfreicher gemacht, indem wir das Wechseln zwischen ihnen beschleunigt haben. Du siehst jetzt alle deine intelligenten Ordner auf den ersten Blick und kannst sie mit einem einzigen Fingertipp verwenden. Du kannst deine Ordner bearbeiten, indem du sie antippst und gedrückt hältst. Damit du nicht von null anfangen musst, erstellen wir dir automatisch eine Auswahl nützlicher Ordner, falls du noch keine hast.

Workflows

In diesem Update gibt es vier Verbesserungen für Workflows:

Du kannst jetzt den Fortschritt eines Workflows sehen, wenn du ihn ausführst.

Der Schritt “Wert schreiben” kann Parameter verwenden. Damit kannst du den Status eines Gerätes speichern und ihn später im Workflow wiederherstellen.

Wir haben einen neuen Schritt hinzugefügt, mit dem du Automatisierungen aktivieren oder deaktivieren kannst.

Starte Workflows nun einfach über Widgets.

HomeKit-Codes

Mit diesem Update ist es möglich, HomeKit Codes für Geräte zu speichern, die einen Code benötigen, obwohl sie über ein Bridge eingebunden sind.

Automationen

Alle Automationen in einem intelligenten Ordner können jetzt auf einmal aktiviert oder deaktiviert werden.

Workflows erinnert uns auf den ersten Blick etwas an Kurzbefehle, hier muss man abwarten, wie die Funktion weiter ausgebaut wird. Deutlich praktischer ist hingegen das Abspeichern der HomeKit-Codes, die man auf den Geräten findet. Jeder, der eine hinter dem Sofa verbastelte Steckdose neu einbinden muss, weiß das zu schätzen.

Update für Bestandskunden kostenfrei

Das Update auf Version 5.12.1 steht ab sofort im iOS App Store und im Mac App Store zur Verfügung und kann von allen Bestandskunden kostenfrei geladen werden. Abseits dessen steht auf der Webseite des Entwicklers eine kostenfreie Basisversion bereit. Wer alle Funktionen nutzen möchte, muss die Pro-Version erwerben. Hierfür gibt es drei Preismodelle:

Lifetime-Version zum Einmalpreis von 29,99€

Jahresabo für 9,99€

Monatliches Abo f. 1,99€

An dieser Stelle muss leider auch Kritik geäußert werden: Ein wesentliches Argument zur Einführung des Abos war es, dass man monatlich ein größeres Update herausbringen wird – zumindest fassten wir das so auf. Das letzte Update stammt allerdings aus November 2021 und nun haben wir Ende März 2022. Eine App zu entwickeln und zu pflegen kostet Zeit und Geld, keine Frage. Aber wer von einem recht hohen Kaufpreis auf ein Abo-Modell umstellt und solche Versprechen gibt, darf sich nicht eine fast viermonatige Pause nehmen

