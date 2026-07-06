Apple kauft Award-Tool: SwiftUI-Prototyping-App Play verschwindet aus dem App Store

Im SwiftUI-Ökosystem tut sich einiges: Apple hat sich bei einem kleinen New Yorker Entwicklerteam bedient und dabei ein Werkzeug eingesammelt, das erst vor wenigen Monaten mit einem eigenen Design Award ausgezeichnet wurde. Die Rede ist von Play, einer Prototyping-App, die nun komplett aus dem App Store verschwunden ist.

Apple kauft Play

Aufgefallen ist das den Redakteuren von MacRumors. Sie berichten über einen entsprechenden Eintrag Apples bei der Europäischen Kommission, demzufolge der Konzern bestimmte Vermögenswerte von Rabbit 3 Times übernimmt – dem 2021 gegründeten New Yorker Unternehmen hinter Play. Bekannt gemacht wurde die Übernahme bereits im Februar, veröffentlicht jedoch erst jetzt, nach der laut Digital Markets Act vorgeschriebenen viermonatigen Wartezeit. Mit Play ließen sich Benutzeroberflächen für iPhone- und Mac-Apps visuell entwerfen und direkt funktional testen, ganz ohne zunächst umfangreichen Code zu schreiben. Fertige Projekte konnten anschließend nach Xcode exportiert und dort weiterentwickelt werden. 2025 gewann die App dafür den Apple Design Award in der Kategorie Innovation.

Acqui-Hire statt Komplettübernahme

Apple übernimmt offenbar nicht die gesamte Firma, sondern erhält neben ausgewählten Vermögenswerten auch das Recht, bestimmte Mitarbeiter einzustellen – ein klassisches Acqui-Hire. Rabbit 3 Times hatte den Support für die Play-Apps bereits zum 20. April 2026 angekündigt einzustellen; im Zuge der Transaktion wurde Play nun komplett aus dem App Store entfernt. Ob und wie die Technologie künftig in Xcode oder ein eigenes Tool einfließt, ist offiziell noch nicht bestätigt. Die Übernahme reiht sich in Apples jüngste Swift-Offensive ein, zu der zuletzt auch die Übernahme des Swift Package Index zählte.