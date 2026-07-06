Trotz wachsendem RAM im iPhone 18: Zwei KI-Funktionen bleiben wohl Pro-exklusiv

Apple wird das Standard-iPhone 18 offenbar mit mehr Arbeitsspeicher ausstatten – dennoch müssen Käufer voraussichtlich auf zwei neue KI-Funktionen in iOS 27 verzichten.

Das berichtet der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo. Grund dafür soll der höhere Speicherbedarf der zugrunde liegenden KI-Modelle sein.

Mehr RAM für das iPhone 18

Laut Kuo sollen das iPhone 18 und das iPhone 18e künftig mit 9 GB Arbeitsspeicher ausgestattet werden. Das wäre ein Plus von 1 GB gegenüber den jeweiligen Vorgängern. Apple wolle damit sicherstellen, dass die bestehenden Funktionen von Apple Intelligence auch auf den günstigeren Modellen flüssig laufen.

Die Pro-Modelle – das iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max sowie das erstmals erwartete faltbare iPhone Ultra – sollen hingegen weiterhin 12 GB RAM erhalten. Diese Speicherausstattung ist offenbar Voraussetzung für einige der anspruchsvollsten KI-Funktionen von iOS 27.

Diese Funktionen fehlen auf dem iPhone 18

Nach aktuellem Stand werden zwei neue Apple-Intelligence-Funktionen ausschließlich auf Geräten mit mindestens 12 GB RAM verfügbar sein:

Anpassbare Siri-Stimme, bei der Nutzer Ausdruck, Betonung und Sprechgeschwindigkeit individuell verändern können.

Deutlich präzisere Sprach-zu-Text-Diktate, die auf einem neuen lokalen KI-Modell basieren und eine wesentlich höhere Erkennungsgenauigkeit bieten sollen.

Da diese Funktionen vollständig auf dem Gerät ausgeführt werden, benötigen sie laut Kuo mehr Arbeitsspeicher als das Standard-iPhone 18 bieten wird.