Trotz wachsendem RAM im iPhone 18: Zwei KI-Funktionen bleiben wohl Pro-exklusiv

Apple wird das Standard-iPhone 18 offenbar mit mehr Arbeitsspeicher ausstatten – dennoch müssen Käufer voraussichtlich auf zwei neue KI-Funktionen in iOS 27 verzichten.
Das berichtet der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo. Grund dafür soll der höhere Speicherbedarf der zugrunde liegenden KI-Modelle sein.
Mehr RAM für das iPhone 18
Laut Kuo sollen das iPhone 18 und das iPhone 18e künftig mit 9 GB Arbeitsspeicher ausgestattet werden. Das wäre ein Plus von 1 GB gegenüber den jeweiligen Vorgängern. Apple wolle damit sicherstellen, dass die bestehenden Funktionen von Apple Intelligence auch auf den günstigeren Modellen flüssig laufen.
Die Pro-Modelle – das iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max sowie das erstmals erwartete faltbare iPhone Ultra – sollen hingegen weiterhin 12 GB RAM erhalten. Diese Speicherausstattung ist offenbar Voraussetzung für einige der anspruchsvollsten KI-Funktionen von iOS 27.
Diese Funktionen fehlen auf dem iPhone 18
Nach aktuellem Stand werden zwei neue Apple-Intelligence-Funktionen ausschließlich auf Geräten mit mindestens 12 GB RAM verfügbar sein:
- Anpassbare Siri-Stimme, bei der Nutzer Ausdruck, Betonung und Sprechgeschwindigkeit individuell verändern können.
- Deutlich präzisere Sprach-zu-Text-Diktate, die auf einem neuen lokalen KI-Modell basieren und eine wesentlich höhere Erkennungsgenauigkeit bieten sollen.
Da diese Funktionen vollständig auf dem Gerät ausgeführt werden, benötigen sie laut Kuo mehr Arbeitsspeicher als das Standard-iPhone 18 bieten wird.