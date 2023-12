Home Hardware CMF by Nothing: ab sofort exklusiv bei Amazon verfügbar

Das Start-Up Nothing von Carl Pei aus London konnte in den letzten 24 Monaten für enorme Furore sorgen und auch das kommende Jahr hält ein paar Überraschungen parat. Überraschung ist ein gutes Stichwort, denn die Produkte von der Tochtermarke CMF sind nun bei Amazon auch hierzulande erhältlich.

CMF by Nothing: In-Ears und Smartwatch nun bei Amazon erhältlich

Wir wagen regelmäßig den Blick über den Tellerrand und beobachten die Firma Nothing sehr interessiert. Die beiden ersten Smartphones wussten zu überzeugen, das Konzept mit den Glyphen ist auf jeden Fall mal etwas Neues. Und dann wäre da noch die schlichte in Schwarz-weiß gehaltene Oberfläche, die so unglaublich clean ist – Apple darf sich daran gern ein Beispiel nehmen. Wie dem auch sei, vor einigen Monaten kündigte Nothing die Tochtermarke CMF an, Apfelpage berichtete. Nun sind die Produkte auch in Deutschland via Amazon erhältlich.

Die Smartwatch lassen wir mal außen vor, deutlich spannender sind die Kopfhörer. Die CMF by Nothing Buds Pro verfügen sogar über die bessere Akkulaufzeit als die ear(2). Ohne ANC sind bis zu 11 Stunden möglich, mit aktiviertem ANC sind es immerhin noch 6,5 Stunden. Speziell aufeinander abgestimmte Hard- und Software sollen für einen satten Klang sorgen.

Preise

Die CMF by Nothing Watch Pro mit ihrem 1,96″ OLED-Display kostet knapp 80 Euro und ist zumindest mal eine Option für Alle, die das Thema Smartwatch mal ausprobieren wollen. Die In-Ears gibt es für knapp 49,00 Euro, was ein nahezu unschlagbarer Preis ist:

