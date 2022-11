Home iCloud / Services „Causeway“ mit Jennifer Lawrence kann auf nun Apple TV+ gestreamt werden

Es ist Freitag und das Wochenende steht an. Freitags gibt es bei Apple TV+ auch neue Inhalte und dieses Mal steht ein neuer Film mit der Oscar-Gewinnerin Jennifer Lawrence an.

„Causeway“

In dem Film „Causeway“ spilt Jennifer Lawrence den Charakter Lynsey, die an einer Hirnverletzung leide. Diese zog sie sich im Militär-Dienst an der Front der US-Streitkräfte durch eine Sprengstoffexplosion zu. Im Zuge dessen muss Lynsey lernen, wieder zu gehen und ihr Gedächtnis wiederzuerlangen. Die Rückkehr nach New Orleans zeigt auch neue psychische Traumata über ihre Kindheit. Während ihres neuen Jobs als Poolreinigerin trifft sie Tyree Henrys Charakter. Während ihre Freundschaft aufblüht, verlassen sie sich immer mehr aufeinander, um Unterstützung zu erhalten.

Produziert wurde der Film vom Studio A24, die Regie übernahm dabei Lila Neugebauer, die damit Ihr Debüt gibt. Der Film ist ab sofort bei Apple TV+ verfügbar und kann exklusiv gestreamt werden.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

