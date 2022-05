Home Sonstiges Car Key: Apple arbeitet offenbar an Feature gegen Trunkenheit am Steuer

Statistisch gesehen stirbt in den USA alle 52 Minuten ein Mensch wegen Trunkenheit am Steuer. Auch in Deutschland ist dies nach wie vor ein Problem. Aus diesem Grund scheint Apple an einer neuen Funktion zu arbeiten, mit der die Autotüren nur geöffnet werden können, wenn die Promillegrenze nicht überschritten wird. Diese würde die bereits vorhandene Car-Key-Technologie erweitern.

Bereits seit 2020 können Besitzerinnen und Besitzer bestimmter Autos diese mithilfe ihres iPhones oder ihrer Apple Watch aufschließen. Nun möchte Apple diese Funktion offenbar ausweiten, um mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.

Apple beantragt Patent

Wie Patently Apple berichtet, arbeitet Apple an einer Technologie, die es ermöglicht, das bestehende Car-Key-Feature um einen Alkoholtest zu erweitern. Dafür müsste Car Key so programmiert werden, dass die Kommunikation mit einem Alkoholtestgerät zwingend notwendig ist, bevor die Funktion verwendet werden kann. Hierzu hat Apple erst kürzlich ein neues Patent angemeldet.

Darin beschreibt der Konzern, dass das Alkoholtestgerät anhand des Atems der Nutzerinnen und Nutzer erkennen könne, wie viel Alkohol diese zu sich genommen hätten. Übersteige der Promillewert eine bestimmte Grenze, könnte Car Key entweder verhindern, dass sich das Auto in Bewegung setzt oder gar das Öffnen der Türen blockieren.

An sich ist die von Apple erwähnte Technologie nichts Neues. Denn sogenannte Alkolocks werden bereits seit längerem vertrieben. Diese können unter anderem auch an ein Auto angeschlossen werden und somit Trunkenheit am Steuer verhindern.

