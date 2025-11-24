Camera M ist in Version 9 erschienen: das ist neu

Mit iOS 26 hat Apple die Kamera-App wieder neugestaltet und sorgt bei ambitionierten Fotografen für etwas Verdruss, es gibt Beschwerden bezüglich der Bedienbarkeit. Wie dem auch sei, es gibt genügend Alternativen im iOS App Store. Genau hier kommt „Camera M“ ins Spiel, die sich in Version 9 runderneuert zeigt.

Camera M in Version 9 ist da

Apple hat sich beim Redesign seiner Kamera-Applikation für einen sehr reduzierten Ansatz entschieden, die Aufnahmemodi zwischen Foto und Video werden mittels Wischgeste realisiert. Erst dann wird das dazugehörige Kontextmenü eingeblendet. Wie dem auch sei, es gibt im iOS App Store genügend Alternativen und eine davon ist „Camera M“. Die zeigt sich in Version 9 nicht nur an „Liquid Glass“ angepasst:

iOS 26-Unterstützung mit Liquid Glass-Design

Kamerasteuerung mit manueller Fokussierung, ISO-Wert, Belichtungszeit und Weißabgleich

Kameraaufnahme über den Sperrbildschirm

Widgets für das Kontrollzentrum

Unterstützung für iPhone 17 und iPhone 17 Pro

Unterstützung für iPhone Air und iPhone 16e

Anpassung der App-Symbole

Weitere Designverbesserungen

Verbesserte Barrierefreiheit

Weitere Fehlerbehebungen

Die App steht auch auf dem iPad zur Verfügung, es gibt auch einen Ableger für die Vision Pro. Selbstredend werden alle wichtigen Funktionen wie Apple ProRAW, Aufnahmen mit Bokeh usw. unterstützt.

Update ist kostenfrei

Das Update selbst ist kostenfrei für Bestandskunden verfügbar, für Neukunden wird ein einmaliger Preis von 8,99 Euro fällig. Da es bisher kein Abo gibt, erachten wir dies als absolut fair.

Ebenfalls fair, Camera M in Version 9 lässt sich bereits ab iOS 16 bzw. iPadOS 16 nutzen. Die beiden Entwickler haben auch an einen Ableger für die Apple Watch gedacht, der die App dann auf dem iPhone als Fernauslöser bedient.

