Programmhinweis: Borussia Dortmung VS FC Sevilla in der Champions League schauen

Wir haben heute nicht nur die neuen Prime Angebote, heute Abend rollt auch wieder der Ball in der europäischen Königsklasse. Wir haben nämlich die englischen Wochen, die WM in Katar wirft ihre Schatten voraus. Heute beginnt die „Rückrunde“ der Gruppenphase der Champions League, weshalb sich die Dortmunder Borussia und der FC Sevilla wiedersehen.

Borussia Dortmund vs. FC Sevilla

Das „Hinspiel“ vor knapp einer Woche hat Dortmund recht eindeutig gewonnen, was das Ergebnis betrifft. Der Spielverlauf war deutlich enger und die Mannschaft aus dem Pott hatte das Spielglück auf seiner Seite – wie im deutschen Classico am Wochenende. Borussia Dortmund möchte den zweiten Platz in der Gruppe festigen, der zur Teilnahme an der K.O.-Runde berechtigt. Die Spanier aus Andalusien hingegen kämpfen bereits am heutigen Spieltag gegen das Ausscheiden aus den europäischen Wettbewerben.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Playoffs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt um 20:00 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Anschließend gibt es noch eine ausführliche Zusammenfassung der restlichen Partien des Spieltags.

Prime Video ist in der Prime-Mitgliedschaft, die pro Jahr 89,00 € kostet, kostenfrei enthalten. Alternativ kann der Dienst auch für 8,99 € pro Monat abonniert werden.

