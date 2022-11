Home Apps Bosch Smart Home stellt Bosch Help Connect wieder ein

Bosch Smart Home stellt Bosch Help Connect wieder ein

Verfasst von Patrick Bergmann // 1. November 2022 um 16:12 Uhr // Apps // // 4 Kommentare

Das Thema Abogebühren hat dieses Jahr wieder enorm an Fahrt aufgenommen: Das liegt natürlich einerseits an der Erhöhung bei Apple TV+, Apple Music, Netflix und CO. Andererseits springen immer mehr Hersteller auf den Zug auf und wollen mithilfe eines Abos mit wenig Aufwand kontinuierliche Einnahmen erzielen. Im Bereich Smart Home tat sich hier besonders Bosch Smart Home hervor. Doch mit einem Angebot erlitt man eine Bruchlandung.

Bosch Help Connect wird ersatzlos eingestellt

Bosch Smart Home verfügt über diverse Geräte für die Hausüberwachung: Dazu zählen die Rauchmelder sowie die Überwachungkamera. Auch eine Alarmsirene gehört dazu. Dies wollte Bosch mit seinem kostenpflichtigen Service Help Connect ergänzen. Dieser wurde erst im Frühjahr 2022 gelauncht und sollte monatlich 4,99 Euro bzw. 39,99 Euro pro Jahr kosten. Help Connect war im Zusammenhang mit den Smarthome-Produkten von Bosch als automatisiertes Notrufsystem konzipiert, bei dem Geräte wie die Rauchwarnmelder des Herstellers bei Abwesenheit des Wohnungs- beziehungsweise Hausbesitzers im Alarmfall einen von einer Bosch-Tochter betriebenen Notrufservice kontaktieren. Dieser soll dann zunächst versuchen, den Besitzer zu erreichen und wenn dies nicht möglich ist, einen hinterlegten Notfallkontakt anrufen oder sich als letzte Maßnahme direkt an die zuständige Einsatzleitstelle wenden.

Zu wenig Kunden

Die Nachfrage war ganz offensichtlich zu gering. Bosch bestätigte zwar ein kontinuierliches Wachstum, dieses liegt aber deutlich hinter den Erwartungen zurück. Deshalb werde man den Service direkt zum 30. November 2022 direkt einstellen, wie sich auf der offiziellen Webseite nachlesen lässt.

