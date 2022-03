Home Smart Home Bosch Smart Home: Firmware-Update löst Verbindungsprobleme mit HomeKit

Bosch bietet mit seiner Bosch Smart Home-Plattform eines der vollständigsten Angebote an und ist seit der Integration in HomeKit noch etwas beliebter geworden. Doch ein Firmwareupdate vor rund drei Wochen sorgte für Verdruss, da die Komponenten in HomeKit teils nicht mehr erreichbar waren. Für die Behebung steht nun eine neue Firmware zur Verfügung.

Neue Firmware behebt Verbindungsprobleme

Nichts ist in HomeKit frustrierender, als bei den Geräten das Ausrufezeichen und den roten Informationsschriftzug „Keine Antwort“ zu sehen. Nutzer, die auf Bosch Smart Home setzen, hatten dieses Phänomen seit dem letzten Firmware-Update vor rund drei Wochen aber recht häufig. Knapp drei Wochen nach der Veröffentlichung hat Bosch jetzt ein fehlerbehebendes Update in Version 10.6.2365-23746 bzw. -23768 freigegeben. Außerdem wurde ein Fehler behoben, der bei dem Anlernen der Lampe Ledvance Spot PAR16 28 GU10 aufgetreten ist.

Das Update lässt sich in der App von Bosch Smart Home direkt auf die Steuerzentrale laden. Bei wem das noch nicht passiert ist, sollte dies schnellstens nachholen.

