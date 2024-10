Home Sonstiges Bock auf einem Filmmarathon? Alle 25 Bond-Filme sind nun bei Prime Video verfügbar

Bock auf einem Filmmarathon? Alle 25 Bond-Filme sind nun bei Prime Video verfügbar

Verfasst von Patrick Bergmann // 2. Oktober 2024 um 20:08 Uhr // Sonstiges // // 1 Kommentar

Am kommenden Samstag ist der 5. Oktober und Cineasten wissen natürlich, was das bedeutet – 1962 sollte der berühmteste Geheimagent der Welt an just jenem Datum erfolgreich seine erste Mission absolvieren. 62 Jahre später feiert Prime Video nun den Bond Day und hat ein echtes Schmankerl im Angebot.

Alle 25 Filme zum Streamen

Vor ein paar Jahren krallte sich Amazon das legendäre Filmstudio MGM, Apfelpage berichtete. Die Bond-Filme waren jedoch seitdem nie fester Bestandteil des Streamingkatalogs. Dies hat der Anbieter aktuell geändert, denn derzeit sind nämlich alle 25 Filme bei Prime Video kostenfrei für alle Prime-Mitglieder abrufbar. Dazu zählt auch der letzte Film, der unter Fans durchaus kontrovers diskutiert wurde. Offenkundig stirbt Bond am Ende von „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“, doch bestätigt ist nichts. Bei der letzten Aktion verzichtete Prime Video noch auf die Bereitsellung dieses Titels.

„JAMES BOND 007: Keine Zeit Zu Sterben Trailer German Deutsch (2021)“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wohl wieder nur temporär verfügbar

Amazon hat kein Datum angegeben, wie lange sich alle 25 Filme streamen lassen. Wir gehen davon aus, dass die Zeitspanne nicht allzu lang sein wird. Schließlich ist die Reihe im Verkauf zu lukrativ. Prime Video kostet jährlich 89,90 Euro oder 8,99 Euro pro Monat.

Wer keine Werbung haben möchte, muss die zusätzliche Werbefrei-Option zu 2,99 Euro pro Monat buchen, hier läuft allerdings eine Klage des Verbraucherschutzes.

