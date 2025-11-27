Home » Deals » Black Week: Angebote von Netatmo für das Smart Home

27. November 2025

Patrick Bergmann

Black Week: Angebote von Netatmo für das Smart Home

Am heutigen Donnerstag in der aktuell laufenden Black Week wollen wir uns heute etwas dem Thema Smart Home widmen und haben uns hier speziell Netatmo herausgesucht. Die Franzosen punkten mit solidem Design und haben, soweit wir wissen, als einziger Hersteller eine Wetterstation, die bis auf den Regenmesser direkt mit Apple Home kompatibel ist. 

Netatmo in der Black Week 2025

Netatmo zählt bei Apple Home schon zu den alteingesessenen Herstellern und legt – ähnlich wie Apple – viel Wert auf ein gutes Design. Das schlägt sich natürlich auch im Preis nieder, aber genau hier kommen die Angebote ins Spiel:

 

Netatmo Smarte Überwachungskamera Außen, WLAN, Integrierte Beleuchtung 12W, Video HD 1080p 4MP, Bewegungserkennung, Nachtsicht, Ohne Abonnement, zusätzliche Micro-SD, NOC -AMZ Netatmo Smarte Überwachungskamera Außen, WLAN, Integrierte Beleuchtung 12W, Video HD 1080p 4MP, Bewegungserkennung, Nachtsicht, Ohne Abonnement, zusätzliche Micro-SD, NOC -AMZ
Hersteller: Netatmo
Preis bei amazon* : 159,99 EUR

 

 

Netatmo Packung mit Wetterstation für Innen und Außen mit drahtlosem Außensensor und intelligentem Regenmesser, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität, Geräuschpegel in Innenräumen, Luftdruck, NBU-NWS-NRG-EU Netatmo Packung mit Wetterstation für Innen und Außen mit drahtlosem Außensensor und intelligentem Regenmesser, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität, Geräuschpegel in Innenräumen, Luftdruck, NBU-NWS-NRG-EU
Hersteller: Netatmo
Preis bei amazon* : 139,99 EUR

 

 

Netatmo Smarter Rauchmelder, 10-Jahres-Batterie, Selbsttest-Funktion, 85-dB-Alarm, Eigenständiges Gerät, EN14604 Zertifizierter, NSA-DE Netatmo Smarter Rauchmelder, 10-Jahres-Batterie, Selbsttest-Funktion, 85-dB-Alarm, Eigenständiges Gerät, EN14604 Zertifizierter, NSA-DE
Hersteller: Netatmo
Preis bei amazon* : 69,98 EUR

 

 

Netatmo - Smarter Kohlenmonoxidmelder, WLAN, 10-Jahres-Batterie, 85 dB Alarm, Selbsttest-Funktion, kein Smart-Home-System nötig, Zertifizierungen EN 50291 und NF, NCO-DE Netatmo - Smarter Kohlenmonoxidmelder, WLAN, 10-Jahres-Batterie, 85 dB Alarm, Selbsttest-Funktion, kein Smart-Home-System nötig, Zertifizierungen EN 50291 und NF, NCO-DE
Hersteller: Netatmo
Preis bei amazon* : 69,98 EUR

 

 

Set Netatmo Smarte Wetterstation + Regenmesser + Windmesser + WLAN + Funk + Innen- und Außensensor + Amazon Alexa Set Netatmo Smarte Wetterstation + Regenmesser + Windmesser + WLAN + Funk + Innen- und Außensensor + Amazon Alexa
Hersteller: Netatmo
Preis bei amazon* : 219,97 EUR

 

 

Netatmo Smarte Innen-Alarmsirene, Drahtlos, WLAN, 110 dB, Automatische Aktivierung/Deaktivierung, Kein Abonnement, Batterie, Zubehor - NIS01-DE Netatmo Smarte Innen-Alarmsirene, Drahtlos, WLAN, 110 dB, Automatische Aktivierung/Deaktivierung, Kein Abonnement, Batterie, Zubehor - NIS01-DE
Hersteller: NETATMO
Preis bei amazon* : 39,99 EUR

 

 

Netatmo Smarte Klimaanlagensteuerung, Smarte Klimaanlage für die Hitzewelle, kompatibel mit Allen Klimaanlagen und Wärmepumpen, WI-FI, Energieeinsparung, Alexa, Google Assistant, Siri, NAC-DE Netatmo Smarte Klimaanlagensteuerung, Smarte Klimaanlage für die Hitzewelle, kompatibel mit Allen Klimaanlagen und Wärmepumpen, WI-FI, Energieeinsparung, Alexa, Google Assistant, Siri, NAC-DE
Hersteller: Netatmo
Preis bei amazon* : 69,98 EUR

 

 

Netatmo Smarte WLAN Heizkörperthermostate Starterpaket Zur Steuerung von Heizkörpern (ohne eigene Heizungsanlage), Energie sparen & Komfort steigern, NVP-AMZ Netatmo Smarte WLAN Heizkörperthermostate Starterpaket Zur Steuerung von Heizkörpern (ohne eigene Heizungsanlage), Energie sparen & Komfort steigern, NVP-AMZ
Hersteller: Netatmo
Preis bei amazon* : 109,99 EUR

 

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

CSA stellt Zigbee 4.0 und neuen Standard Suzi vor: Das müsst ihr wissen

