Home Deals Black Friday: Reduzierte Angebote von Apple via Amazon

Black Friday: Reduzierte Angebote von Apple via Amazon

Verfasst von Patrick Bergmann // 21. November 2023 um 14:46 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

In zwei Tagen ist es so weit: Thanksgiving liegt an und ab Mitternacht geht der Wahn sinn namens Black Friday erst so richtig zur Sache. Immer mehr Händler gehen jedoch dazu über, das Event zu entzerren und die Angebote auf die Wochen davor zu legen.

Angebote mit Hardware von Apple

Wer sich bisher gedulden konnte, der kann nun bei Hardware von Apple bis zu 36% Rabatt genießen. Hierbei ist besonders der Apple Pencil 2. Gen. interessant, der ist aktuell für unter 100 Euro zu haben. Auch die AirPods Pro 2 mit USB-C-Ladecase ist aktuell zu einem wirklich günstigen Preis erhältlich.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!