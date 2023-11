Home iPhone Im Video: So funktioniert Apples Pannenhilfe per Satellitennotruf in der Praxis

Apple hat in den iPhones der 14er und 15er-Reihe die Möglichkeit verbaut, im Notfall via Satellit nach Hilfe zu suchen. Sei es das liegengebliebene Auto oder ein Sportunfall in einer Gegend, in der ihr keinen Empfang habt: Über Satellit lässt sich dennoch Hilfe rufen.

Das zeigt der US-amerikanische YouTuber Brian Tong hat die Funktion in einem Video erklärt und beispielhaft gezeigt, wie die Kommunikation per Satellit im Ernstfall helfen könnte. In den USA hat sich Apple dafür mit dem Automobilclub AAA zusammengetan, nutzen lässt sich der Service aber auch ohne aktiven Vertrag bei AAA. Dann wird allerdings eine nicht näher erläuterte Gebühr fällig.

Notruf per Satellit auch in Deutschland

Während es eine Kooperation in dieser Form bei uns noch nicht gibt, könnt ihr in Deutschland dennoch via SMS den Pannendienst rufen. Apple gibt an, dass ein einfaches eintippen des Wortes „Rettungsdienste“ in das Adressfeld der Nachrichten-App eine Verbindung zu einem lokalen Rettungsdienst aufbaut. Voraussetzung dafür ist ein iPhone 14, 14 Pro, 15 oder 15 Pro. Wenn ihr kein Netz habt und die Satellitenkommunikation zur Verfügung steht, erkennt ihr das an einem Satellitensymbol oben rechts. Dort wird unter normalen Umständen das WLAN- bzw. Mobilfunksignal angezeigt.

Es gibt einen weiteren Weg, eine Notruf-SMS abzusetzen. Um Hilfe zu rufen, müsst ihr dafür einen Notruf absetzen. Ist dieser aufgrund der abgelegenen Lage nicht erreichbar, erscheint die Option „Notruf-SMS via Satellit“. Wie ihr die Demo testen könnt, hat Apple euch hier zusammengefasst. Alle weitere Infos gibt es ebenfalls auf der Homepage von Apple.

