Black Friday-Endspurt: Für Eve bis zu 51% Rabatt sichern

Verfasst von Patrick Bergmann // 27. November 2022 um 20:54 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Der Black Friday ist ja offiziell vorüber, doch bei Amazon lassen sich noch ein paar Deals finden. Unter anderem im Bereich Smart Home und hier konkret bei Eve. Der Hersteller aus München bietet aktuell bis zu 51% Rabatt an. Schauen wir uns die Angebote gleich mal an.

Eve mit bis zu 51% Rabatt

Eve ist zwar kein günstiger Hersteller, bietet aber diverse Vorteile. Das Design ist schlicht und unauffällig. Ideale Voraussetzungen also, um die Familie mitzunehmen. Deutlich wichtiger sind aber zwei andere Sachen: Es werden keine Daten erhoben und in einer Cloud gespeichert, weil es die schlicht nicht gibt. Und Eve hat sich sehr schnell zu Matter bekannt und in fast allen Geräten den neuen Kommunikationsstandard Thread implementiert.

