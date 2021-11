Home Deals Black Friday Deals auf Amazon: Heute mit tado° und Extra-Bonus bei iTunes-Karten

Black Friday Deals auf Amazon: Heute mit tado° und Extra-Bonus bei iTunes-Karten

Das Wetter ist typisch für den November, feucht und kalt. Kurzum, man muss die Heizung aufdrehen. ist es passend, dass Amazon im Rahmen seiner Black Friday-Angebote heute einiges von tado° reduziert hat.

Heutige Black Friday-Angebote

tado° ist bei den smarten Thermostaten seit Jahren eine feste Größe unter HomeKit und durchaus beliebt. Aktuell könnt ihr bis zu 40% sparen:

Extra-Guthaben für iTunes-Karten

bei Amazon lassen sich ja diverse Gutscheinkarten kaufen, so auch iTunes-Guthaben. Hier bietet der Online-Händler derzeit einen Bonus von 15% ab einer Aufladung von 25,00€ an. Was hier noch besonders zu erwähnen ist, ihr könnt den Wert ab 25,00e aufwärts beliebig variieren:

