Home iCloud / Services „Black Bird“: Neue Serie mit Taron Egerton auf Apple TV+ angekündigt

„Black Bird“: Neue Serie mit Taron Egerton auf Apple TV+ angekündigt

Wer auf spannende Serien steht, sollte definitiv einen Blick auf Apple TV+ werfen: Vor allem „Tehran“ konnte überraschen und auch „Suspicion“ konnte gefallen. Für den Sommer kündigte das Unternehmen nun eine neue Crime-Psycho-Serie an.

„Black Bird“ – basiert auf wahren Begebenheiten

Die neue Serie heißt „Black Bird“ und ist eine dunkle Psycho-Thriller-Serie, die insgesamt sechs Episoden umfasst. Das Drehbuch ist dabei eine Adaption des erfolgreichen Buchs „In with the Devil: A Fallen Hero, a Serial Killer, and a Dangerous Bargain for Redemption“. Apple beschreibt die Serie laut Pressemitteilung wie folgt:

Inspiriert von tatsächlichen Ereignissen, als Jimmy Keene (Taron Egerton), Football-Held der Highschool, dekorierter Polizistensohn und verurteilter Drogendealer, zu 10 Jahren Gefängnis mit minimaler Sicherheit verurteilt wird, hat er die Wahl seines Lebens – er kommt in ein Hochsicherheitsgefängnis für den geisteskranken Kriminellen und freundet sich mit dem mutmaßlichen Serienmörder Larry Hall (Paul Walter Hauser) an, oder er bleibt, wo er ist, und verbüßt seine volle Haftstrafe – ohne die Möglichkeit einer Bewährung. Keene erkennt schnell, dass sein einziger Ausweg darin besteht, ein Geständnis zu erzwingen und herauszufinden, wo die Leichen mehrerer junger Mädchen begraben sind, bevor Halls Berufung durchgeht. Aber sagt dieser mutmaßliche Mörder die Wahrheit? Oder ist es nur eine weitere Geschichte eines notorischen Lügners?

Cast macht Lust auf mehr

Für die Hauptrolle konnte man Taron Egerton gewinnen, der den meisten von euch aus den ersten beiden Teilen der Kingsman-Trilogie bekannt sein sollte. Weitere Schauspieler sind Sepideh Moafi, Greg Kinnear und Ray Liotta, entwickelt und produziert wird die Serie von Dennis Lehane.

Ausstrahlung ab Anfang Juli

Die erste Folge der neuen Serie soll ab dem 08. Juli verfügbar sein. Die weiteren Folgen werden dann in einem wöchentlichen Turnus bereitgestellt. Apple TV+ lässt sich dabei über alle relevanten Plattformen empfangen und ist mit derzeit 4,99 Euro der derzeit günstigste Streamingservice.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!